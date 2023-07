Igelbabys aus Hausleiten bekamen Polizei-Eskorte

Das kommt auch nicht jeden Tag vor: Drei in einem Garten in Hausleiten aufgefundene verwaiste Igelbabys wurden nach ihrer Rettung quasi mit Polizeieskorte in die von Vier Pfoten geführte Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee gebracht. Der Hintergrund: Die engagierte Dame, die die Kleinen gerettet hatte, bat eine Polizeistreife um Auskunft nach dem Weg in die EGS. Die Beamten waren dann so nett, sie bis nach Haringsee zu begleiten.

Das EGS-Team hat die drei Kleinen Ben, Bob und Bibi getauft. „Da sie ohne Mutter unterwegs waren und jämmerlich quietschten, musste man davon ausgehen, dass der Igelmama etwas zugestoßen ist. Vor allem das kleinste Baby war bei der Ankunft schon ziemlich erschöpft. Wir mussten es mit einer Infusion stärken“, erzählt Vier-Pfoten-Tierarzt Hans Frey, der wissenschaftliche Leiter der EGS.

So niedlich ist ein Igelbaby. Foto: Vier Pfoten

Die Igelbabys sind zwischen 40 und 60 Gramm schwer und etwa ein bis zwei Wochen alt. Das kleinste Igelbaby Bibi hat seine Augen noch nicht geöffnet. Hans Frey: „Die ersten Mahlzeiten schleckten die drei noch von einer Spritze, jetzt probieren sie auch schon, aus einer flachen Schüssel zu trinken. Wir haben sie farbig markiert, damit wir sie unterscheiden und ihre Gewichtszunahme kontrollieren können.“

Es kommt leider häufig vor, dass Igel verunglücken und Jungtiere dann verwaist gefunden werden. Denn sie sind leider vielen Gefahren ausgesetzt. Die größte Bedrohung ist sicher der Straßenverkehr. Da Igel relativ langsam unterwegs sind und bei akuter Gefahr nicht unbedingt flüchten, sondern sich zusammenrollen, ist das Risiko groß, auf der Straße von einem Auto erwischt zu werden. Aber auch in Gärten sind Igel oft nicht sicher: Rasenroboter, Motorsensen, Swimmingpools, offene Schächte oder auch Schädlingsgifte gefährden die Tiere. Einen Leitfaden, wie sie erstversorgt werden können, finden Interessierte hier: https://www.eulen-greifvogelstation.at/erste-hilfe-fuer-wildtiere/erstversorgung-igel

In der von Vier Pfoten geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee konnte im Jahr 2022 2.006 Tieren geholfen werden. Alle jungen Eulen und Greifvögel wurden, wenn möglich, durch Ammeneltern der gleichen Art großgezogen und zu 90 Prozent wieder freigelassen. Die EGS ist die einzige Pflegestation, in der Jungvogelfindlinge durch Ammen derselben Vogelart, also in einem natürlichen Familienverband, großgezogen werden können. Dadurch werden die schädlichen Folgen einer Handaufzucht vermieden. Auch Sumpfschildkröten, Igel, Eichhörnchen, Feldhasen und andere Kleinsäuger wurden fachmännisch versorgt und, wenn möglich, wieder in die Natur entlassen. Mit einer Spende kann man die Arbeit der EGS unterstützen: https://eulen-greifvogelstation.sicher-helfen.org/egs/spende/