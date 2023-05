Polizisten retten Schwan von A22

Staus sind auf der Donauuferautobahn nicht ungewöhnlich. Als sich aber zu Mittag am Christi Himmelfahrtstag ein Stau bei Strebersdorf bildete, war der Grund tierischer Art: Ein Schwan hatte sich auf die Autobahn verirrt und spazierte am zweiten und dritten Fahrstreifen umher. Glück im Unglück für den Vogel: Zwei Polizeibeamte aus St. Pölten kamen gerade von einem Einsatz in Wien und waren unterwegs zurück in die Landeshauptstadt.

„Die beiden Beamten und eine beherzte Fahrzeuglenkerin fingen den Schwan zu dritte ein und sperrten ihn in den Polizeibus“, schildert Claudia Fassl, die die Tierrettung beobachtete. „Sie haben das schöne Tier vor dem sicheren Tod gerettet“, ist sie überzeugt. Anschließend ging es für den Vogel im Polizeibus zur Seeschlacht Langenzersdorf, wo die beiden Polizisten den Schwan in die Freiheit entließen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.