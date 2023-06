Puch meets Vespa: 1.750 Euro für Behindertenhilfe

Etwa 250 Puch- und Vespa-Fahrer fanden sich am 3. Juni am Raiffeisenplatz in Sierndorf ein, um gemeinsam eine Ausfahrt zu machen und gleichzeitig mit dem Startgeld in Höhe von fünf Euro die Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg zu unterstützen.

Aber nicht nur die Startgelder flossen in den Spendentopf. Organisator David Müller und sein Team hatten bei vielen Firmen um Preise für eine Versteigerung angefragt und diese auch erhalten - und so kam auch der Erlös aus der Versteigerung der Behindertenhilfe zugute. Weiters wurde die Standgebühr für Aussteller und Verpflegungsbetriebe hinzugezählt und so konnte Müller letztlich einen Scheck in Höhe von 1.750 Euro an René Schießbühl von der Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg übergeben.