Die ÖVP schwang das Tanzbein

Nach zwei Jahren Pause wurde am vergangenen Samstag wieder durchgestartet, denn in der Veranstaltungshalle in Ernstbrunn stand der sehr beliebte ÖVP-Ball auf dem Programm. Der Saal war bis auf den letzten Platz belegt.

Bürgermeister Horst Gangl, Vize Gerhard Toifl und ihr Team freuten sich über die zahlreichen Besucher. Das Team vom Schwarzen Adler in Ernstbrunn versorgte kulinarisch, die Band "Primavera" spielte auf. Um Mitternacht fand dann das traditionelle Tortenwürfeln statt.

