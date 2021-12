Insolvenz: Sorge um Kult-Lokal in Bisamberg

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilte, ist die Palette Gastro GmbH insolvent. Dahinter stehen Patricia Hellmer und David Kovac, die seit dem Frühjahr 2020 das Szenelokal in der Hauptstraße 11 betrieben. Als Grund gibt der AKV an, dass die GmbH ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.

Auf Betreiben eines Gläubigers wurde ein Konkursverfahren beim Landesgericht Korneuburg eröffnet. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wird nunmehr das vorhandene Vermögen inventarisiert und geschätzt. Erst nach diesen Ermittlungen wird eine Stellungnahme zu den Befriedigungsaussichten der Gläubiger möglich sein, heißt es seitens des AKV – und die Insolvenzursachen sowie die aktuellen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden.

Seitens der Betreiber war bis zu Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu bekommen. Wie es mit dem Lokal jetzt weitergeht, weiß Eigentümer Johannes Böck, in dessen Familienbesitz sich das Haus seit über 100 Jahren befindet und an die Palette-Gastro Gmbh vermietet hat, selbst noch nicht. „Es ist gerade erst ein paar Tage her, dass wir von dem Konkursverfahren erfahren haben – und wer weiß, vielleicht schaffen die Mieter ja doch noch eine Vereinbarung mit den Gläubigern“, hofft er.

Jedenfalls ist ihm sehr daran gelegen, dass das Gebäude, das sich seit über 100 Jahren im Familienbesitz befindet, weiter als Gastronomiebetrieb genutzt wird. Interessenten können sich jederzeit via E-Mail an j.boeck@gmx.at melden.