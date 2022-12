Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Korneuburg

Werbung

Sorge auch im Bezirk

BEZIRK KORNEUBURG Die russische Invasion in die Ukraine und der daraus resultierende Flüchtlingsstrom lässt auch die Menschen im Bezirk nicht kalt. Vor allem jene, die aus der Ukraine stammen und dort noch Verwandte haben, leben in ständiger Sorge.

„Meine Mutter und meine Schwester leben in Kiew. Ich mache mir große Sorgen in der brenzligen Situation in der Ukraine“, sagt Ludmilla Wingelmaier. Die Korneuburger Künstlerin wurde in der ukrainischen Hauptstadt geboren.

Die gebürtige Ukrainerin Tetyana Koller und ihr Lebensgefährte Martin Türinger aus Langenzersdorf haben eine Odyssee hinter sich, um Verwandte von der polnisch-ukrainischen Grenze abzuholen. Kollers Sohn ist wehrpflichtig und muss in der Ukraine bleiben. Vor zwei Wochen hatte sie ihren Sohn aufgefordert, nach Langenzersdorf zu kommen, doch er hatte einen russischen Einmarsch nicht für möglich gehalten. „Jetzt darf er nicht mehr ausreisen“, bedauert sie. Das Paar ist mit dem Auto zur polnisch-ukrainischen Grenze aufgebrochen, um dort Verwandte, darunter fünf Kinder, abzuholen.

Dramatische Szenen spielten sich hinter der Grenze ab: Rund 3.000 Personen – Kinder mit ihren Müttern – warteten in der Kälte auf ihre Ausreise. Durch eine 35 Kilometer lange Autokolonne gibt es auch für die Familie von Tetyana Koller kein Weiterkommen. „Sie haben 26 Stunden im Auto verbracht und sind dann ausgestiegen, um die letzten 18 Kilometer zu Fuß zu gehen“, erzählt sie. Für die Cousine waren die Ereignisse zu viel. Als sie sich von ihrem Mann verabschieden muss, erleidet sie einen Nervenzusammenbruch.

Erfolgreicher Protest

HAGENBRUNN Überraschend für die Bürger werden Bäume in der Siedlung Wolfsbergen gefällt, um einen Parkplatz für einen Baumfriedhof zu schaffen. „Das ist Natura2000-Gebiet, ich bin schockiert, man hat uns nicht informiert, sondern überrumpelt“, berichtet Anrainer Gerhard Löffler im NÖN-Gespräch.

Der betroffene Grund befindet sich im Eigentum des Stiftes Klosterneuburg, der Urnenfriedhof soll von der Klosterwald Verwaltungs-GmbH betrieben werden. Verstorbene sollen in Urnengräbern unter Bäumen ihre letzte Ruhestätte finden. Die Anrainer fürchten eine massive Verkehrsbelastung durch die Fahrzeuge der Friedhofs- bzw. Begräbnisbesucher. Aufgrund der Enge sorgt man sich auch, dass die Straße komplett zugeparkt werden könnte. Es werden 300 Unterschriften gesammelt.

Bürger versammelten sich vor dem Gemeindezentrum, um gegen den Baumfriedhof zu protestieren. Der Protest war erfolgreich. Foto: Mikysek

Am 18. März bekommen die Anrainer die Auskunft von der zuständigen Bewilligungsbehörde des Landes NÖ, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei. Ihnen ist deshalb unverständlich, dass bereits rund 1.000 Quadratmeter Waldfläche für den Parkplatz und die Zufahrt geschlägert und vermessen wurden. „Das durch Natura2000 geschützte sensible Ökosystem und dessen bedrohte und streng geschützte Tierpopulationen werden durch das Eingreifen in die Naturschutzregion gefährdet“, so die Initiatoren.

Der Protest war erfolgreich, der Friedhof fällt kleiner als geplant aus. Stift-Pressesprecher Walter Hanzmann gibt Eckdaten bekannt und bezieht sich dabei auf Erfahrungen der vier bestehenden Standorte von Urnen-Begräbnisflächen. „Es sind an die 25 bis 50 Beisetzungen pro Jahr und Standort zu erwarten. Es ist für die kommenden 20 bis 30 Jahre am Standort Bisamberg/Hagenbrunn eine Fläche von zwei bis fünf Hektar geplant“, erklärt er, ohne konkrete Gesamtzahlen schriftlich zu berechnen. Die gefällten Eschen werden wieder aufgeforstet, erklärte das Stift.

FF-Chef als Lebensretter

SEYRING Den 7. Mai 2022 werden weder Walter Fischer, der mit einem Herzfehler geboren wurde, noch der Seyringer FF-Kommandant Gerald Schmid so schnell vergessen. Es war der Tag, an dem das Leben des 38-jährigen Gerasdorfer Jungvaters an einem seidenen Faden hing. Dass es ein Happy End gibt, hat er der raschen Reaktion des Feuerwehrchefs zu verdanken.

Rückblick auf den 7. Mai: Es ist der Tag der Florianifeier der FF Seyring. Fischer ring plötzlich nach Luft, er kann gerade noch seine Frau erreichen, sackt in deren Armen jedoch zusammen. Es ist Schmid, der die lebensbedrohliche Situation sofort erkennt. Er beginnt mit der Wiederbelebungsmaßnahme und übt die Herzdruckmassage aus. Zu diesem Zeitpunkt ist Fischer bereits klinisch tot. Doch die Maßnahmen sind erfolgreich. Als der Notarzthubschrauber landet, übergibt er den Patienten den Rettungskräften. Auf der Seyringer Sonnwendfeier trifft Fischer auf seinen Lebensretter und kann sich persönlich bedanken.

"Floh" auf neuer Drehbühne

STOCKERAU Nach zweijähriger Anlaufzeit geht die Premiere von „Ein Floh im Ohr“ über die Festspielbühne in Stockerau. Vollbesetzt sind die 648 Sitzplätze bei der Erstaufführung vor der Kirche mit der Kulisse, die sich harmonisch an die vorhandenen Gebäude anlehnt. Die Spielfreude des gesamten Ensembles von Christian Spatzek, Regisseur und Intendant der Festspiele, sind hör-, seh- und spürbar.

Die flott-schwankhaft-groteske Verwechslungskomödie von Georges Feydeau gewinnt zunehmend an Tempo. Der Dreiakter spielt in der Stadt Paris im Jahr 1900 – und setzt sich mit dem dortigen Nachtleben auseinander: Ein Paar Hosenträger löst die Verwirrung aus. Die Darsteller – allen voran Dorothea Parton, Alfred Pfeifer und Andrea Spatzek – nutzen die dramaturgischen Möglichkeiten der brandneuen Doppeldrehbühne zum Gaudium des Publikums voll aus.

Regisseur und Intendant Christian Spatzek in der Rolle des feuerspeienden Spaniers geht vor seinen Schauspielern in die Knie: Gerhard Karzel, Géza Terner, Natascha Ties, Angela Schneider, Andrea Spatzek, Goran David, Dorothea Parton und Paul Schmitzberger. Foto: Mikysek

Bürgermeisterin Andrea Völkl begrüßt die Gäste: „Es hat sich ausgezahlt, zwei Jahre zu warten.“ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dankt dem Bauhof dafür, „dass die Bühne perfekt und genau passt“, und eröffnet die Festspiele.

Eine Ausweichbühne bei Schlechtwetter im Z2000 gibt es – anders als in der Vergangenheit – diesmal nicht. Das wäre mit dem Bühnenbild nicht möglich gewesen, schon alleine, was die beiden neuen Drehteller betrifft. Aber Bühnenbildner Manfred Wawra und der Intendant sind sich einig: Sommertheater gehört ins Freie.

Die Schauspieler sorgen für Lacher und die Zuschauer lassen sich von der Spielfreude mitreißen. Das Wetter spielt mit. Danach wird die Premiere mit Festspiel-Team und Besuchern, darunter zahlreiche Prominente, am Kirchenplatz ausgiebig gefeiert.

Schock über Stromrechnung

SPILLERN Franz Hatzl aus Spillern rechnete damit, dass seine Energie-Jahresabrechnung höher ausfallen würde als in den vergangenen Jahren. Als er die Rechnung Anfang August im Postkasten findet, hat es ihn aber „aus den Socken geworfen“. 5.942,77 Euro verlangt die EVN für Strom und Gas, dazu ab Dezember Teilbeträge von knapp 2.200 Euro. „Ich dachte, es ist Fasching“, meint er. Denn in den letzten beiden Jahren hat er höchstens 1.400 Euro bezahlt – und das noch dazu bei höherem Verbrauch.

Franz Hatzl aus Spillern erhält eine hohe Stromrechnung, die EVN klärt auf. Foto: privat

Faktum ist, dass er die Summe von knapp 6.000 Euro nicht aufbringen kann. Eine Vorsprache bei der EVN Stockerau bleibt erfolglos. Auf NÖN-Nachfrage begründet EVN-Sprecher Stefan Zach die Preissteigerung mit dem Float-Tarif, der an die Preisentwicklung der Handelsplätze gebunden sei und die Kurve nach unten und oben mitmache. „Dieser Tarif wurde vor vielen Jahren auf Wunsch der Konsumentenschützer eingeführt und war die letzten Jahre extrem günstig“, erklärt Zach.

Seit einigen Monaten gehe der Tarif stark nach oben, „Kunden sind gut beraten, in dieser Situation in Tarife mit einer zumindest zwölfmonatigen Preisgarantie zu wechseln“, rät er. Den Float-Tarif hätte es schon bisher mit Preisbremse gegeben, „wer die nicht gewählt hat, bekam Strom zu günstigen Preisen, hat damit aber auch ein gewisses Risiko bewusst in Kauf genommen“, erklärt Zach.

"Allrounder" übernimmt

BISAMBERG Für einen Paukenschlag sorgt der Bisamberger Bürgermeister Günter Trettenhahn (ÖVP): Er kündigt an, dass er sein Amt mit dem 14. November zurücklegen wird. Sein Wunschkandidat für seine Nachfolge ist der 34-jährige Gemeindeparteiobmann Johannes Stuttner. „Es war eine meiner schwierigsten Entscheidungen“, gestand Trettenhahn, „sie ist mir wirklich sehr, sehr schwergefallen.“

Amtsübergabe in Bisamberg: Neo-Bürgermeister Johannes Stuttner (l.) mit Vorgänger Günter Trettenhahn. Foto: privat

Als Grund für seinen Rückzug nennt Trettenhahn nicht nur seinen 60. Geburtstag, sondern auch neue Herausforderungen in seinem Hauptberuf: „Ich habe an der Universität Wien einige interessante Aufgaben dazubekommen, die mich stärker fordern.“ 45 Jahre hat sich Trettenhahn in den Dienst der Gemeinde gestellt: seit 1977 bei der FF Bisamberg, die letzten drei Jahrzehnte im Gemeinderat, davon 14 Jahre als Umweltgemeinderat im Gemeindevorstand und acht Jahre als Bürgermeister.

Sein Nachfolger sieht seine Aufgaben breit gefächert: „Ein Bürgermeister muss ein Allrounder in allen Themenbereichen sein, das ist auch mein Selbstverständnis.“

Finito: Peppino schließt Pforten

STOCKERAU Die Pizzeria Peppino ist am 18. Dezember zu Mittag noch geöffnet, dann lässt Wolfgang Dienst das Gastro-Geschäft gegen Abend hin auslaufen. Das ist dann das Aus des Ristorantes in der Horner Straße. „Hauptgrund ist das Personal“, hat der Geschäftsführer und Koch dahingehende Probleme, da sein Pizzakoch und dessen Frau nach 20 Jahren aufhören wollen.

„Sie haben pflegebedürftige Eltern zu Hause und er selbst sagt, dass er nach 30 Jahren nicht mehr mag, was ich nachvollziehen kann. Es ist doch ein sehr stressiger Job“, erläutert Dienst. Zum Personalmangel komme „diese maßlose Teuerung“ hinzu. „Es ist ein Job, der extrem viel abverlangt. Die Kunden werden anspruchsvoller, wollen alles haben und nichts zahlen. Das macht keinen Spaß mehr.“ Jahrelang habe er vergeblich nach einem Nachfolger gesucht.

Das Ende einer Ära: Wolfgang Dienst gibt die Pizzeria Peppino auf und zieht mit seiner Frau Ursula (mit Enkelsohn Rafael) in eine Wohnung. Foto: Widhalm

Der Wirt will nun verkaufen, zwei Bauträger haben Interesse bekundet. Sie wollen das Haus wegreißen und Wohnungen bauen. Dienst wird sich mit seiner bereits pensionierten Frau eine Wohnung suchen, für die restlichen zwei Jahre bis zu seinem Ruhestand will er sich – nach einem Urlaub – einen Job suchen.

Die Horner Straße verliert mit der Pizzeria Peppino einen wichtigen Gastro-Betrieb, nur mehr Lokale einer Fastfood-Kette und eines Möbelhauses verbleiben. Dienst betont, dass gerade für die Gastronomie in den letzten 20 Jahren vieles erschwert wurde, die „unzähligen Vorschreibungen“ münden in finanziellen Investitionen, die die Wirte stemmen müssen. Zugleich werde es immer schwieriger, sich bei Banken Geld ausleihen zu können: „Es ist unmöglich, dass sich ein junger Wirt etwas aufbauen kann“, sagt Dienst.

Hilfe für "Felix, den Kämpfer"

HAUSLEITEN, TULLN Eigentlich war die Familie aus dem Bezirk Tulln wie viele andere auf dem Weg in den wohlverdienten Sommerurlaub. Doch wegen gesundheitlicher Probleme des vierjährigen Sohnes Felix musste Florian Prokesch noch vor dem Urlaubsantritt einen Arzt aufsuchen.

Die Diagnose ist für den Polizisten, der seinen Dienst in der Inspektion Hausleiten versieht, und für die Familie niederschmetternd: Felix leidet an einem sogenannten Medulloplastom, das ist eine aggressive, bösartige Tumorerkrankung im Schädel-Hirn-Bereich.

Der vierjährige Felix kämpft tapfer gegen den Tumor. Sein Vater ist Polizist in der Inspektion Hausleiten. Foto: privat

Die Ärzte reagieren rasch, statt Urlaub gibt es eine Operation, Felix wird nun noch weitere Wochen im AKH in Wien mit den erforderlichen Therapien behandelt werden müssen. Da sich der Tumor aber bereits ins Rückenmark ausbreitete, benötigt er nach der Therapie im AKH eine weitere Spezialbehandlung in einem Klinikum in Essen in Deutschland. Um Felix zumindest finanziell zu unterstützen, hat die zuständige Polizeigewerkschaft Korneuburg ein Spendenkonto bei der Raika Kreuzenstein, Bankstelle Leobendorf, eingerichtet. Der IBAN lautet AT60 3243 8000 0003 0569, Kontoname: „Felix, der Kämpfer“.

Nahversorger sperrt zu

SPILLERN Nach 57 Jahren endet am 25. Oktober in Spillern eine Ära, an diesem Tag schließt der Adeg Voglauer seine Pforten. Es handelt sich um den letzten Nahversorger der Gemeinde. Grund ist der gesundheitliche Zustand von Betreiberin Lydia Voglauer, ein Nachfolger kann nicht gefunden werden.

Die Entwicklung macht ein schnelles Handeln für Bürgermeister Thomas Speigner nötig: „Wir haben ja gewusst, dass der Tag X kommt und Lydia Voglauer das Geschäft nicht weiterführen kann, aber wir haben mit dem Zusperren mit 2026 geplant, die Vorlaufzeit ist jetzt wesentlich kürzer.“ Das Geschäftslokal auf der Wiener Straße 38 wird nun saniert, damit muss die Gemeinde eine neue Location suchen.

In Spillern sperrt das letzte Lebensmittelgeschäft, stattdessen gibt es nun einen KastlGreißler. Foto: Wieser

Die Spillerner bekommen Lebensmittel aber weiterhin im Ort, nur wenige Tage später eröffnete der Selbstbedienungsladen „KastlGreißler“ mit knapp 500 Artikeln aus dem täglichen Leben. Speigner ist froh, dass damit auch vor allem mobilitätseingeschränkte Personen nicht mit dem Auto zum Einkaufen fahren müssen.

Hoffen auf Uni

KORNEUBURG Die Stadt zählt zu den Bewerbern, die die Privatuniversität Central European University (CEU) zu sich aufs Werft-Gelände holen will: Die Meldung gerät zu früh an die Öffentlichkeit – für Bernadette Haider-Wittmann eine Katastrophe. Die SPÖ-Gemeinderätin und SEFKO-Vorstandsvorsitzende könne momentan nicht einschätzen, welche Folgen das nach sich ziehen werde.

Die Uni würde der Stadt „national und sogar international einen besonderen Stellenwert“ und der „Werftentwicklung einen sehr positiven Schub“ geben. Bürger haben „immer den Wunsch geäußert, eine Fachhochschule oder Universität“ am Werftareal zu etablieren. Die CEU ist keine Eliteuni: „Der Ansatz ist genau das Gegenteil, denn es werden 82 Prozent der Studierenden durch Stipendien unterstützt“, führt Haider-Wittmann aus. „Der Gründungsgedanke war, jungen Menschen aus Zentral- und Osteuropa, die es sich eben nicht leisten können, eine universitäre Ausbildung und den beruflichen Aufstieg zu ermöglichen.“

Die CEU musste Ungarn verlassen, 2019 zog man interimistisch nach Wien-Favoriten. Korneuburg ist der einzige Bewerber außerhalb der Stadtgrenzen von Wien.

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.