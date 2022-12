Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Korneuburg

Werbung

Stockerau schafft es wieder in das Pokalfinale

Zum zweiten Mal nach 2018 stehen die Handball-Damen des UHC Müllner Bau Stockerau heuer im ÖHB-Pokalfinale. Dort verlieren die Mädels von Coach Moshe Halperin Anfang Mai zwar mit 17:24, gestalten die Partie aber eine Halbzeit offen und ernten viel Lob für ihren couragierten Auftritt. In der Meisterschaft, der WHA Meisterliga, landen die Stockerauerinnen auf Rang sieben, lösen aufgrund des Cupfinales aber erneut das Europapokalticket. Im Herbst geht es gegen den portugiesischen Top-Verein Benfica Lissabon, wo man zwar mithalten kann, am Ende aber chancenlos ist.

Jubel bei den Handballdamen des UHC Müllner Bau Stockerau über den Pokalfinaleinzug. Foto: privat

Halama wird Europameisterin im Küstenrudern

Das Jahr 2022 beginnt für Ruderin Chiara Halama vom RV Alemannia Korneuburg mit einem vierten Platz bei den Indoor-Staatsmeisterschaften am Ergometer, geht mit starken Leistungen bei Landes- und Staatsmeisterschaften weiter, bringt zwei Silbermedaillen bei den europäischen Universitätsmeisterschaften in der Türkei und endet „goldig“: Die 24-jährige Korneuburgerin krönt sich im Oktober in Wales zur Europameisterin im Küstenrudern, einer Mischung aus Rudern und Laufen.

Auf den letzten Drücker sicherte sich Chiara Halama den EM-Titel im Küstenrudern. Foto: privat

Ein Stettner als Weltmeister

Emotionen pur gibt es Mitte Oktober in Korneuburg: Daniel Cikarevic aus Stetten holt sich den K1 Kickbox-Weltmeistertitel in der Disziplin K1 bis 79,6 Kilogramm im Weltverband WMAC. Der 31-Jährige vom Korneuburger Knock Out Gyms ist danach überglücklich über diesen Erfolg: „Ich kann es noch gar nicht glauben, aber ich war auch so gut vorbereitet wie nie.“ Das ist im Kampf gegen den Deutschen Eric Keppeler zu sehen, den er in der zweiten Runde besiegt, nachdem dessen Trainer vor über 900 Fans in der Guggenberger-Halle das Handtuch wirft.

Daniel Cikarevic aus Stetten schnappte sich in Korneuburg den Weltmeistertitel im Kickboxen. Foto: Magic Joe

Herzschlagfinale in Handballbundesliga

Drama pur erleben indes die Bundesligaherren der Union Sparkasse Korneuburg. In einem „Krimi“ um den Meistertitel in der HLA Challenge haben vor der letzten Runde des Oberen Play-offs der HLA Challenge drei Vereine die Chance auf den Titel – Hollabrunn, Tirol und eben die Korneuburger. Die Bezirkshauptstädter siegen zwar in der letzten Runde, aber Hollabrunn schafft mit dem letzten Wurf im direkten Duell doch noch die Wende gegen Tirol – und den Korneuburgern fehlt ein Tor zum lang ersehnten Titel ...

Enttäuschung bei den Korneuburger Bundesligaherren nach dem dramatischen Verpassen des Meistertitels. Foto: Robert Simperler

Zimmermann startet bei Rapid durch

Der Korneuburger Kicker Bernhard Zimmermann schafft heuer den Durchbruch beim SK Rapid. Im Februar gibt er sein Bundesligadebüt gegen die WSg Wattens Tirol, Anfang März trifft er zum ersten Mal gegen Austria Klagenfurt und etabliert sich danach beim österreichischen Rekordmeister. Aktuell hält er bei elf Toren in 33 Pflichtspielen für die Grün-Weißen. Zudem debütiert er auch in der österreichischen Unter-21 Nationalmannschaft – beim 0:0 in Kroatien im März. Seinen ersten Treffer für Österreich erzielt er dann Ende September beim 2:0 Sieg über Wales.

Durchbruch für Fußball-Jungprofi Bernhard Zimmermann aus Korneuburg beim SK Rapid Wien. Foto: APA/EXPA/Thomas Naumer

Den härtesten Lauf der Welt bezwungen

Der 51-jährige Enzersfelder Christian Magadits nimmt diesen Sommer zum zweiten Mal am Badwater Ultramarathon teil, dem härtesten Lauf der Welt. Die 217,26 Kilometer lange Strecke führt vom Death Valley, wo Temperaturen bis zu 50 Grad herrschen, bis zum Whitney Portal auf 2530 Meter Höhe am Mount Whitney in Kalifornien. Wie 2019 finisht der Weinviertler: Diesmal in 34:51 Stunden, er belegt damit im internationalen Starterfeld Platz 19. Eine Top-Leistung!

Ausdauernd war Christian Magadits aus Enzersfeld, beim härtesten Lauf der Welt, dem Badwater Ultramarathon. Foto: privat

Die stärkste Frau Korneuburgs

Die 23-jährige Korneuburgerin Sophia Pilwax zählt zu den besten Kraftsportlerinnen Österreichs. Bei den österreichischen Juniorenmeisterschaften im Kraftdreikampf im burgenländischen Frauenkirchen stellt sie im Frühsommer gleich vier österreichische Rekorde in ihrer Gewichtsklasse auf. Damit löst sie das Ticket für die Junioren-WM im türkischen Istanbul im September, wo sie starke Neunte in ihrer Gewichtsklasse bis 69 kg wurde. Und bei der EM im polnischen Skierniewice Anfang Dezember gibt es Rang zehn, vor allem dank starker 197,5kg im Reißen.

Gleich mehrere Kraftproben lieferte Kraftdreikampf-Ass Sophia Pilwax aus Korneuburg ab. Foto: EPF

Stark bei Weltmeisterschaft und Weltcup

Starker Auftritt von Fechterin Beatrice Kudlacek von der Fechtgilde Stockerau: Bei der WM in Kairo qualifiziert sich die Top-Athletin im Einzel für die Runde der besten 64, im Mannschaftsbewerb gab es Rang zehn mit dem Team Österreich. Neben einem NÖ-Landesmeistertitel gibt es auch Medaillen bei österreichischen Staatsmeisterschaften – und im türkischen Antalya schrammt Kudlacek nur ganz knapp an ihrem ersten Weltcuppodest vorbei.

Beatrice Kudlacek von der Fechtgilde Stockerau stieß national und international erfolgreich zu. Foto: Fanni Bodnar

Korneuburger Jubel über Herbstmeistertitel

Nach einem turbulenten Jahr darf der SC Sparkasse Korneuburg über den Herbstmeistertitel in der 2. Landesliga jubeln. Nach vielen Querelen auf und außerhalb des Spielfelds ist die Mannschaft von Trainer Gerald Schalkhammer auf dem besten Weg aufzusteigen. Mit der besten Bilanz eines „Winterkönigs“ seit vielen Jahren - und ohne eine einzige Niederlage - können sich die Bezirkshauptstädter im Frühjahr wohl nur selber schlagen.

Jubel bei den 2. Landesliga-Fußballern des SC Sparkasse Korneuburg nach dem Herbstmeistertitel. Foto: Gerhard Bonifazi

Vojta schreibt Sportgeschichte

Im Rahmen des Linz Marathons wurde ein Stück österreichische Sportgeschichte geschrieben. Hauptfigur war Andreas Vojta aus Gerasdorf, der sich bei den Halbmarathon-Staatsmeisterschaften, die ebenfalls in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ausgetragen wurden, in 1:03:23 Stunden den Titel sicherte (die NÖN berichtete). Und es war ein historischer Sieg: Vojta konnte nämlich seinen 47. Einzel-Titel in der allgemeinen Klasse gewinnen und zog mit Günther Weidlinger als erfolgreichster männlicher Leichtathlet in der Geschichte des ÖLV gleich.

Geschichtsträchtig war der Halbmarathon-Meistertitel von Lauf-Ass Andreas Vojta in Linz. Foto: Erwin Pils

