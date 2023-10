E-Scooter-Diebe in flagranti am Bahnhof Langenzersdorf ertappt

Zwei Rumänen, 48 und 67 Jahre alt, wurden am 6. September in der Zeit zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr von einem Opfer beim Diebstahl eines E-Scooters beim Bahnhof in Langenzersdorf beobachtet. Das Opfer erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Durch Bedienstete der Polizeiinspektion Langenzersdorf konnten die beiden Beschuldigten angehalten und vorläufig festgenommen werden. Der E-Scooter wurde sichergestellt und dem Opfer wieder ausgefolgt.

Am Aufenthaltsort der Beschuldigten konnten die Polizisten ein Klapprad sowie diverses Werkzeug sicherstellen. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte sie dem 67-jährigen Beschuldigten den Diebstahl eines E-Fahrrades beim Bahnhof Langenzersdorf am 25. August 2023 zuordnen. Weiters konnten die Ermittler den beiden Beschuldigten einen Einbruchsdiebstahl in ein Gartenhaus in Langenzersdorf in der Zeit zwischen 4. und 6. September 2023 nachweisen.

Die beiden Beschuldigten zeigten sich geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Das sichergestellte Klapprad der Marke „Prophete“ konnte bis dato keinem Opfer zugeordnet werden. Opfer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Langenzersdorf unter der Telefonnummer 059133-3247 in Verbindung zu setzen.