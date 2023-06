HAK jubelt über den Bundessieg

In einer österreichweiten Lernstandserhebung der digitalen Kompetenzen an kaufmännischen Schulen - genannt „digi.check hak 2023“ - zeigte die BHAK Korneuburg kräftig auf: Knapp 3.300 HAK-Schüler der 4. Jahrgänge nahmen im März 2023 an der Erhebung teil, die die fünf Bereiche Grundlagen (Betriebssystem und Netzwerk), Tabellenkalkulation (Excel), Datenbanken (Access), Textverarbeitung (Word) sowie Präsentation (PowerPoint) abdeckte.

Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer konnten sich für eine Urkunde qualifizieren. Sieben Schüler der BHAK Korneuburg zeigten aber eine besondere Leistung: Rafael Goicovici, Corina Grossinger, Adam Hodosi und Lilly Lesnik erzielten 98 Prozent der Punkte und erreichten damit den 3. Platz in der Bundeswertung; Jan Celig, Tobias Habeler und Christoph Kolar holten sich mit 100 Prozent den Bundessieg. Die erfolgreichen Schüler wurden nun im Bildungsministerium von Sektionschefin Doris Wagner und Ministerialrätin Katharina Kiss unter Anwesenheit von Bildungsminister Martin Polaschek geehrt.