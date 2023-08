Vandalismus trübt die Dirndlgarten-Idylle

Im Jahr 2014 wurde vom Trachtenverein der Dirndlgarten angelegt und im September 2014 im Rahmen des Dirndlgwandsonntags feierlich eröffnet. Anschließend an den Jubiläumspark gegenüber dem Sierndorfer Teichs erfreut eine Idylle das Auge des Betrachters. Rund um einen kleinen Teich, der mittels Pumpe aus einem Brunnen gespeist wird, wurden Büsche, Bäume, Kräuter, Blumen, Hauswurz, Gewürze u.v.m. angepflanzt und Figuren aus Stoff, der in Beton getaucht wurde, entführen die Besucher in eine fast mystische Welt. Zwischen dem vielen Grün sind lauschige Sitzplätze, die zum Entspannen und „Seele baumeln lassen“ einladen, zu finden.

Seit einigen Jahren betreut Judith Strobl liebevoll den Dirndlgarten. Neben der Gartenarbeit ist sie auch für die Dekoration zuständig und auch die mystischen Figuren entstanden unter ihren Händen. Die Frau mit dem „grünen Daumen“ liebt diesen Garten und verbringt viel Zeit damit, ihn zu verschönern und umzugestalten. „Ich freue mich über jedes Pflanzerl, das mir von den Einwohnern gebracht wird und versuche sie immer richtig in Szene zu setzen“, so die ehemalige Besitzerin eines Blumenladens in Stockerau.

"Warum mache ich das alles noch?", fragt sich Judith Strobl angsichts der zerstörten Stühle. Foto: Judith Strobl

Aber leider ist die Freude über das kleine Paradies auch manchmal nicht ungetrübt: „Leider werden immer öfter Dinge mutwillig zerstört. So habe ich alte Holzliegestühle geschenkt bekommen, die von Birgit Lehner vom Trachtenverein liebevoll neu bezogen wurden, aber leider hat die Freude darüber nicht lange angehalten, einige der Stühle sind bereits beschädigt und wurden lieblos im Dirndlgarten entsorgt“, zeigt sie sich enttäuscht. „Manchmal denke ich mir, warum ich das alles noch mache, wenn ständig etwas zerstört wird. Der Garten wurde zum Genießen und nicht zum Zerstören angelegt. Ich habe schon überlegt, ob nicht eine Überwachung per Kamera sinnvoll wäre“.

Auch den heurigen Schulschluss feierten die Volksschulklassen gerne im Dirndlgarten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Liegestühle noch intakt und wurden von den Kindern sofort in Beschlag genommen. Foto: Judith Strobl

Besonders für die Kinder der Volksschule ist ein Besuch des Dirndlgartens immer ein Abenteuer. „Ich vereinbare mit der Volksschul-Direktorin einen Termin und dann kommen die Klassen zu Besuch. Wir haben schon Büttenbilder und Naturbilder angefertigt und diese Aktivitäten stoßen bei den Kindern immer auf großes Interesse und es wird mit Feuereifer gebastelt und gemalt“, freut sich Strobl, dass sie auch den Jüngsten die Natur näherbringen kann.

Judith Strobl würde es auch schön finden, wenn der Garten noch öfter genutzt werden würde. „Er bietet sich für kleinere Feste, Lesungen, Weinverkostungen etc. an und auch Künstler würden hier ein besonders schönes Ambiente finden, ist sie überzeugt und meint weiter: „Es wäre auch schön, wenn wieder ein Dirndlgwandsonntag stattfinden würde“.