Korneuburger Stadtmarketing verlost Karten für „Silent Disco“

Am Freitag, dem 25. August, heißt es in der Bezirkshauptstadt „Kopfhörer auf – Partystimmung an“, denn das Stadtmarketing Korneuburg lädt zur großen Open Air „Silent Disco“ am Hauptplatz rund um den Rattenfängerbrunnen. Die Silent Disco Beachtour fueled by Coke Studio tourt durch ganz Österreich und hält auch in Korneuburg.

Das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass hunderte Menschen gemeinsam feiern, singen und tanzen, obwohl keine Musik zu hören ist. Das einzigartige Konzept der „Silent Disco“: Besucher erhalten einen kabellosen Kopfhörer, mit dem man zwischen zwei verschiedenen DJs wählen kann. House, Electro, HipHop & Pop oder Indie, 90s & All-Time Favorites? Durch die verschiedenen Musikrichtungen ist für jeden etwas dabei und Korneuburg feiert gemeinsam, singt und tanzt unterm Sternenhimmel. Am Dancefloor sorgen die beiden DJs Robert Hitch und Marc Foxxy für eine unvergessliche Partynacht. Für das leibliche Wohl vor Ort sorgen das Qube Korneuburg, Schleifers Vinothek sowie Tahas Foodtruck.

Tickets Vorverkauf: 8 Euro; Abendkasse: 10 Euro. Die Tickets können vorab online gekauft werden, die Besucher erhalten einen QR-Code zur Abholung der Kopfhörer. Einlass ab 19.00 Uhr, Veranstaltungsende um 2.00 Uhr. Eintritt ab 18 Jahren.

Mit etwas Glück zu Gratis-Tickets: Das Stadtmarketing verlost ab 16. August über die Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram und CITIES-App) 3 x 2 Tickets für die Silent Disco. Die Gewinner erhalten kostenlosen Eintritt zum Event. .

Falls das Wetter beim Termin nicht mitspielt, ist Samstag, der 26.8.2023, als Ersatztermin geplant. Die erworbenen VVK-Tickets behalten im Falle einer Terminverschiebung ihre Gültigkeit.Weitere Informationen: https://www.korneuburg.gv.at/Silent_Disco_Beachtour