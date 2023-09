Stockerauer Freibad: Saison-Schluss sorgt für Aufregung

„Einfach nur Fake-News, doch Betrug ... oder zumindest vorsätzliche Täuschung?“ Das fragt sich Günther Zahler, der seit 33 Jahren vor jedem Sommer eine Saisonkarte für das Freibad in Stockerau kauft. Er ist herb enttäuscht, denn eine Ankündigung in der gemeindeeigenen Zeitung „Stadt Stockerau - Der ideale Platz“ traf dann doch nicht ein. Das Ende der Saison war darin mit 3. September angegeben, allerdings werde bei Schönwetter verlängert.

Dass bis zu 29 Grad Celsius hierzulande erwartet werden und das Freibad dennoch geschlossen wird, ärgert nun Zahler. „Wenn es wie jedes Jahr gewesen wäre - Saison-Ende mit Schulbeginn - wäre niemand überrascht gewesen“, führt er aus. Er fühlt sich aber mehr als veräppelt, wenn „diese im Endeffekt falsche Ankündigung“ gemacht werde.

Verschlossene Tür beim Freibad in Stockerau. Foto: privat

Die Verlängerung wäre zwar ein „Novum“ gewesen, denn „seit dem Bau 1966 endete die Saison immer und hitzewellenunabhängig mit Schulbeginn“, schildert er. Aber sie habe für Begeisterung gesorgt, ob bei eingesessenen Stockerauern oder den vielen Besuchern aus Umgebung - „hauptsächlich aus Wien“. Zahler sehe sogar „eine Einklage oder Rückforderung eines Teilbetrages der bezahlten 107 Euro“ als chancenreich an, „denn der Verdacht des Betrugs oder zumindest der vorsätzlichen Täuschung liegt nahe“.

Es sind Einzeltage, wo's noch heiß wird, aber wir brauchen eine Grundfrequenz Bürgermeisterin Andrea Völkl

Bürgermeisterin Andrea Völkl erklärt, dass sich die Stadtgemeinde jedes Jahr der Frage stelle, ob eine Saisonverlängerung Sinn mache. In Absprache mit der Badeführung und den Mitarbeitern habe man aber die Entscheidung getroffen, die Pforten des Bades erneut mit Anfang September zu schließen.

Die Urlaubszeit sei vorbei und die Kinder gehen wieder in die Schule: „Es sind Einzeltage, wo's noch heiß wird, aber wir brauchen eine Grundfrequenz“, führt Völkl aus. „Es ist eine Frage der Frequenz und des Personals.“ Die Stadtgemeinde stellt während des Sommers auch Saisonkräfte an. „Man muss wirklich die Vernunft walten lassen“, sagt Völkl. „Die Leute müssen auch einmal in den Urlaub gehen können.“ Und: „Wir haben eine gute Saison gehabt.“