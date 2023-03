Korneuburg-Klosterneuburg: Startschuss für Fährbetrieb

Die kürzeste Verbindung von Korneuburg nach Klosterneuburg führt direkt über die Donau. Ab kommenden Freitag muss man nicht mehr notgedrungen über die Wiener Nordbrücke fahren, um in die Nachbarstadt zu gelangen. Der Fährbetrieb startet am 31. März. Die Betriebszeiten: Montag bis Freitag ab 7 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag ab 8 Uhr. Betriebsende ist bei Einbruch der Dämmerung.

Auch die anderen Donaufähren in Niederösterreich beenden ihre Winterpause. Am Freitag startet die Fähre zwischen Weißenkirchen in der Wachau und St. Lorenz wieder ihren Betrieb, teilt der ÖAMTC mit. Die Donaufähre zwischen Spitz und Arnsdorf, die über den Winter nur wochentags in Betrieb war, fährt ab April auch wieder an Wochenenden und Feiertagen.

