Seit längerer Zeit fühlen sich Anrainer der Donauuferlände in Stockerau durch abgestellte Züge der ÖBB belästigt. Eine Anrainerin, die anonym bleiben möchte, meinte im NÖN-Gespräch: „Der Lärm in der Nacht und am Tag ist einfach unerträglich.“

Laut ihr werden am Gleis direkt bei der Donaulände die Wiesel-Züge abgestellt. Tagelang würden sie „vor sich hinlaufen“. Sie vermutet die Klimaanlagen als das störende Geräusch und beklagt sich, dass diese nicht ausgeschaltet werden. Die ÖBB stellen dies jedoch auf NÖN-Anfrage in Abrede.

Die Züge werden laut Anrainer jeweils gegen 18 Uhr abgestellt und am nächsten Tag gegen 8 Uhr weggefahren. Die ÖBB wurden schon etliche Male kontaktiert, es kam aber noch zu keiner Lösung des Problems. „Wir haben schon den Lärm von der Autobahn, also sollte es doch eine Lösung mit der ÖBB geben“, hofft die Anrainerin.

Durch die Bauarbeiten auf der Hollabrunner Strecke ist die generelle Lärmbelästigung durch die Bahn jedoch inzwischen etwas besser geworden. Auch Gerald Moll aus Stockerau ist die Verbesserung aufgefallen, er meint: „Die Lärmreduktion ist mit Sicherheit auf die Umbauarbeiten der Hollabrunner Strecke zurückzuführen.“

Er vermutet aber, dass nach den Bauarbeiten der Lärm wieder massiv zunehmen wird. Die von ihm durchgeführten Messungen ergaben auf rund 30 Metern Entfernung zu seiner Wohnung fast 94 Dezibel. Sein Wunsch wäre, dass die Züge mit einer geringeren Geschwindigkeit durch den Bahnhof fahren. Damit könne man die Lärmbelästigung mit minimalem Aufwand und Kosten stark reduziert, ist er sich sicher.

Laut ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif dauern die Bauarbeiten bis 6. September. Den Wunsch, dass die Geschwindigkeit der Züge gedrosselt wird, könne man aber nicht erfüllen. „Eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Güterzüge ist nicht möglich, da die Vorteile des Systems Schiene gegenüber dem Konkurrenzverkehrsmittel Lkw nicht mehr zur Geltung gebracht werden können“, informiert Seif. Die Folge wären massive Fahrzeit- und Transportzeitverlängerungen.

Auch die Stadt Stockerau hat Kenntnis über die Verärgerung der Anrainer. ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl versichert gegenüber der NÖN: „In absehbarer Zeit sind Gespräche mit den Verantwortlichen der ÖBB geplant.“