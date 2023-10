„Unser Kleinrötz“ übernimmt Agenden des Vorgängervereins

In Kleinrötz wurde ein neuer Dorferneuerungsverein unter dem Namen „Unser Kleinrötz“ gegründet. Der Vorstand bedankte sich bei allen Mitwirkenden des alten Dorferneuerungsvereins für ihre Leistungen in der Vergangenheit seit den 1980er Jahren.

Der Verein unter der Führung von Obfrau Waltraud Kotz bezweckt unter anderem „die Umsetzung von Maßnahmen der Dorferneuerung und -verschönerung, die Organisation von kulturellen und sozialen Veranstaltungen sowie die Entwicklung und Festigung des Zusammengehörigkeitsbewusstseins.“ Die Organisation der ersten Veranstaltungen wurden bereits in Angriff genommen. Begonnen wird mit einer Adventfeier im Ortszentrum Kleinrötz am 3. Dezember und einem Frühjahrsflohmarkt am 10. März. In Vorbereitung ist auch ein Kabarettabend mit Fredi Jirkal.

Kotz betonte, dass alle Bürger herzlich eingeladen sind, an zukünftigen Veranstaltungen des Dorferneuerungsvereins teilzunehmen. Natürlich freut man sich auch über Vorschläge, die dem Vereinszweck dienen, und über neue Mitglieder. Bei Interesse wird um Kontaktaufnahme unter unserkleinroetz@gmail.com gebeten oder man besucht die nächste Vereinsveranstaltung, um persönlich mit Vereinsvertretern und Mitgliedern zu sprechen.