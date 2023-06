Ein Wochenende lang Feststimmung in Hatzenbach

Ob griechische Küche am Samstag oder Leckeres vom Grill am Sonntag, beim Dorffest Hatzenbach gab es viel Gutes zu entdecken. Auch die Weinbar begeisterte viele Besucher und lud zu entspannten Plaudereien an den Stehtischen ein.

Ortsvorsteher Josef Trummer sorgte mit Ernst Tvrz, Nora Gruber und Renate Kneifel am Sonntag dafür, dass jede Menge Grillhendln, Pommes, Grillkäse-Salate und mehr zu den hungrigen Besuchern kamen. Foto: Christine Stadler

Wer es lieber schattig hatte, machte es sich im Hof bei der Feuerwehr gemütlich, wo Zelte und Bäume für angenehmes Klima sorgten. Auch Bürgermeisterin Sabine Hopf genoss die zwei Festtage, obwohl sie am Samstag nach dem Ausflug der Ministranten erst mit Verspätung ankam.

Bei der Fotobox experimentierten Jung und Alt mit witzigen Accessoires wie bunten Perücken oder Brillen und nahmen das eine oder andere Foto mit nach Hause.