Seeschlacht-Badeteich: Mann leblos aus dem Wasser gezogen

Die Freiwillige Feuerwehr Langenzersdorf hatte gestern Abend einen dramatischen Einsatz zu bewältigen: Ein junger Mann war im Badesee des Erholungsgebietes Seeschlacht untergegangen. Badegäste unternahmen erste Rettungsversuche, bis die Einsatzkräfte vor Ort waren.

Die Wettkampfgruppe war gerade zum Bewerbstraining zusammengekommen - und konnte daher rasch mit dem ersten Fahrzeug ausrücken. Der Einsatzleiter nahm während der Anfahrt über Funk Kontakt mit dem Rettungshubschauer Christophorus 9 auf, der sich schon mit Tauchern der Berufsfeuerwehr Wien im Anflug befand. Der Hubschrauber-Pilot wurde informiert, welcher Platz zum Landen vorgesehen war.

Die Mannschaft des ersteintreffenden Fahrzeugs zögerte keine Sekunde, entledigte sich der Einsatzbekleidung und sprang ins Wasser, um die vermisste Person zu suchen. Die anwesenden Begleiter des Abgängigen grenzten den Suchbereich ein - und kurze Zeit später konnte trotz schlechter Sichtbedingungen unter Wasser die Person aufgefunden werden. Sie wurde an Land gebracht, gemeinsam mit dem ebenfalls eingetroffenen Rettungsdienst begannen die Einsatzkräfte mit der Reanimation.

In weiterer Folge wurde der Patient dann an die Besatzung des Notarzthubschraubers übergeben, welche die Überstellung in ein Krankenhaus übernahm. Die Feuerwehr beendete den schwierigen Einsatz nach rund drei Stunden: „Wir sind stolz auf unsere Mannschaft, die hier äußerst rasch und professionell Hilfe geleistet hat“, heißt es seitens des Kommandos.

