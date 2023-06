„Film ab!“ im Wildpark Ernstbrunn

Seit 15. Mai finden im Ernstbrunner Wildpark Dreharbeiten zu der internationalen Koproduktion „Das Auenhaus“ statt. Nach dem 2016 erschienenen „Home Is Here“ ist es der zweite Spielfilm der tschechisch-österreichischen Filmemacherin Tereza Kotyk. Angeregt von der eigenen Familiengeschichte erzählt sie das Schicksal dreier Generationen von Frauen zwischen 1945 und 2022 inmitten der Grenzländer Österreich und Tschechien.

Der Wildpark Ernstbrunn stellt neben dem südmährischen Schloss Jaroslavice (das titelgebende „Auenhaus“) den Hauptschauplatz der Handlung dar. Vor allem die Recherche war es, die Kotyk nach Ernstbrunn führte. Denn: „Es musste die Wolfsnatur im Film vorkommen, egal wie. Das stand von Anfang an fest. Bei meiner Recherche zur Wolfsforschung in Österreich bin ich natürlich sehr schnell auf den Wildtierpark und die hiesige Wolfforschungsstelle gestoßen. Hier habe ich mich auch für mein Drehbuch beraten lassen und passte die Handlung dem realen Verhalten des Wolfs an.“

Ein filmischer Blick in die geschichtliche Vergangenheit

Die Recherche war es auch, die die Impulse für weitere Schauplätze des Films gab. Von Wien und Niederösterreich bis nach Südmähren und die tschechisch-österreichische Grenze entlang, werden über Orte und tabuisierte Zeiten hinweg die Frauenschicksale im Rahmen der Dynamiken zwischen Österreich und Tschechien behandelt. Die Stadt Jaroslavice war ebenfalls Teil jener Recherche und verzauberte durch die Vielzahl an Dekaden, deren Zeichen sich von den Fassaden der Häuser bis zu den Gemäuern des Schlosses widerspiegeln. „Es hat mich wahnsinnig interessiert, dass man dort die 1940er-Jahre genauso erzählen kann wie die Gegenwart oder eben jene Zeit, als der Kommunismus in der Stadt war“, so Kotyk.

Zwar ist die Handlung autobiographisch angelegt, doch stellen Wölfe in Kotyks eigener Vergangenheit keine tragende Rolle: „Ich habe keine Wolfsgeschichte hinter mir, doch was sehr wohl autobiographisch ist, ist, dass meine Familie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs das Haus meiner österreichischen Urgroßmutter in Tschechien zurückbekommen hat. Ich habe mich mit der Bedeutung des Hauses beschäftigt. Ebenso interessiert es mich, was es für eine Generation von jungen Leuten bedeutet, wenn sie sich mit ihrer eigenen tabuisierten Vergangenheit auseinandersetzen."

„Wölfe sind mythische Gestalten, im Film dienen sie als Bindeglied zwischen den Frauen“

Der Film erzählt die Geschichte der jungen Wiener Wolfshüterin Hannah, die einem entlaufenen Wolf über die Grenze bis nach Tschechien folgt. Die Spur führt sie ungeahnt ins Haus ihrer österreichischen Großmutter. Dort findet sie auch ihre Mutter vor, woraufhin sich ein seit 1945 andauerndes Familientrauma zu entfalten beginnt. In ihren eigenen Worten schildert Kotyk: „Es wird mit den Elementen des Films sehr gespielt. In der Geschichte geht es um Ereignisse aus der Vergangenheit, die sich in der Gegenwart wiederholen. Es wird bei allen drei Frauen immer wieder Wiederholungen und Schleifen geben, teils sogar zwischen ihnen. Die Wölfe stehen hierbei für etwas ganz Bestimmtes, was ich aber noch nicht verraten möchte", fügt sie mit einem Schmunzeln hinzu. „Wölfe sind mythische Gestalten, aber sie dienen im Film auch als Bindeglied zwischen den drei Frauen. Sie ziehen durch Länder, Räume und Zeiten hindurch. Sie schaffen sich ungeachtet der Staaten ihr eigenes Territorium."

Innerhalb der Reihen der Schauspieler finden sich einige bekannte Gesichter der Film- und TV-Welt wieder. Eine der drei Hauptdarstellerinnen, die Luxemburgerin Jeanne Werner in der Rolle der Hannah, trat bereits in mehreren internationalen Filmproduktionen auf („Corsage" oder „Der Passfälscher"). Noch dieses Jahr ist sie im St. Pöltner Landestheater in „Kasimir und Karoline" zu sehen. Zu Thema und Umgebung habe sie selbst zwar keinen Bezug, doch: „Wenn man etwas gar nicht kennt, kann man sich die Person umso besser und ohne Vorbehalte aneignen."

Ein tierischer Schauspielkollege Werners und Bewohner des Wildtierparks ist der Wolfsrüde Etu. „Seine Aufgabe ist es, mit Werner entlang des Zauns zu gehen. Gefilmt wird draußen, aber der Wolf befindet sich im Gehege, um Platz zur Verfügung zu haben, falls ihm die Dreharbeiten zu viel werden“, erläutert Marianne Heberlein, die wissenschaftliche Leiterin des Wolfforschungszentrums.

Wolfsrüde „Etu“ und Hündin „Freya“ sind ein Dreamteam

Mit an der Leine führt sie die Hündin Freya, die den Dreh außerhalb der Kamera begleitet. Freya hat Etu mit aufgezogen und vermittelt durch ihre Anwesenheit dem Wolf ein Gefühl der Sicherheit. Heberlein ergänzt: „Es ist keine eigens einstudierte Choreographie, sein Auftritt ist eine alltägliche Angelegenheit für ihn, das sogenannte Calling Game. Er wird zwischen zwei Personen hin- und hergerufen und wird dafür mit Futter belohnt."

Abseits der Leinwand ist Produzentin Claudia Wohlgenannt zu finden. Zuletzt war sie 2022 an der Produktion des Dokumentarfilms über Elfriede Jelinek beteiligt. Besonderes Lob spricht sie über die gute Zusammenarbeit mit dem Wildpark Ernstbrunn aus: „Die ersten zwei Tage standen wir bis spät in die Nacht am Set und sie haben mit uns bis zum Schluss ausgeharrt. Wir bekommen sehr viel Unterstützung!"

Land NÖ und der ORF unterstützen das Filmprojekt

Neben dem geistigen und körperlichen Wohl des Drehteams ist Wohlgenannts Aufgabe in erster Linie das Management des Filmbudgets, das im Grunde ausschließlich aus Fördergeldern besteht. Neben dem ORF, dem Land Niederösterreich oder dem österreichischen Filminstitut zählen auch zwei Stellen aus Tschechien zu den zahlreichen Förderern. „Auf tschechischer Seite werden Drehbücher bei der Vergabe von Förderungen gewertet und wir haben bei der südmährischen Regionalförderung den ersten Platz und auf nationaler Ebene den dritten Platz belegt", berichtet Kotyk stolz.

„Das Auenhaus" wird im kommenden Jahr in die heimischen Kinos kommen. Wer weiß, womöglich wird man ihn sogar auf den internationalen Filmfestspielen in Berlin nächstes Jahr zu sehen bekommen.