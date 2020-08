Vergangene Woche liefen in Karnabrunn die Kameras: Eine Filmgesellschaft dreht einige Szenen im Schloss Karnabrunn und Außenaufnahmen im Karnabrunnerwald an der Lachsfelderstraße für den Film „Für immer tot“. Harald Sicheritz führt Regie. Es ist eine von drei Verfilmungen nach Romanen von Bernhard Aichner.

Schloss- und Grundbesitzer Hans Gregor Koller „überwachte“ die Dreharbeiten und half dem Film-Team als Ortskundiger mit Rat, Tat und Fahrzeug.

Am vergangenen Freitag fand der letzte Drehtag in Karnabrunn statt, das Team wanderte danach weiter zum Hauptdrehort nach Nappersdorf.

Die Filmgesellschaft will sich bei Bürgermeister Josef Zimmermann über die NÖN für die Zusammenarbeit bedanken: Der Gemeindechef hätte alle Genehmigungen, Straßensperren und nötigen Behördenwege in kurzer Zeit erteilt und eingeholt. „Sie waren sehr angetan, dass eine Gemeinde so rasch handelt und der Bürgermeister selbst alle Wege ebnet“, erzählt Koller der NÖN.