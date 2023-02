Stockerauerin schaffte Film-Casting: „Ich war noch bleicher als sonst“

Isabel Brachowicz kennt der Kulturinteressierte vielleicht von Auftritten beim Stockerauer Straßentheater oder bei der Bunten Bühne Spillern. Sie hat nun in zwei Filmen mitgespielt, die bereits im Kasten sind. Der erste heißt „Keinen Schritt zurück“, er wurde im Sommer 2021 gedreht und Brachowicz durfte die Hauptrolle spielen.

Worum geht’s im Film? In Bergen, einer fiktiven Nation, die sich gerade im Krieg befindet, wird die Krankenschwester Elisa für Propagandazwecke ausgenutzt. Eine junge Gruppe von Widerstandskämpfern tritt an sie heran. Nun muss sie sich entscheiden: Hilft sie im Widerstand oder lässt sie sich auf die Zusammenarbeit mit dem System ein?

Die junge Frau steht im Spannungsfeld des Konflikts, der an den Zweiten Weltkrieg in Österreich angelehnt ist. „Ich habe nicht damit gerechnet, die Rolle zu bekommen“, meint die junge Schauspielerin bescheiden.

Die Kunst ist gleichzeitig mit der Rolle eins zu sein und zwischen sich und der Rolle zu differenzieren.“

Isabel Brachowicz, Schauspielerin

Wie wurde sie zur Filmschauspielerin? Brachowicz ging in Stockerau in die Volksschule und absolvierte das Gymnasium in Hollabrunn. Seit ihrem zwölften Lebensjahr steht sie auf der Bühne. Sie hat in etlichen Theaterproduktionen mitgewirkt, bevor sie den Weg zum Film wagte.

Sie erinnert sich ans Casting für „Keinen Schritt zurück“: „Mir kam vor, ich war noch bleicher als sonst.“ Vor ihr saßen drei Menschen im Anzug, die mitschrieben, während sie vor ORF-Kameras in ihre Rolle schlüpfte. „Ich habe mich schon sehr gefreut, als sie mich zur zweiten Runde einluden.“ Dann bekam die Stockerauerin sogar die Hauptrolle.

Wie waren die Dreharbeiten? Die Dreharbeiten waren ursprünglich für den Sommer 2020 geplant, mussten allerdings wegen der harschen Auflagen aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Die Regie führte Marek Vesely. Die Geschichte des Films sei schon belastend gewesen, schildert Brachowicz: „Es gab Szenen, bei denen die Protagonistin an psychischen Zusammenbrüchen litt“, erläutert sie. Allerdings habe sie schnell gelernt, sich von der Rolle zu distanzieren. „Die Kunst ist, gleichzeitig mit der Rolle eins zu sein und zwischen sich und der Rolle differenzieren zu können“, erklärt sie die Feinheiten ihres Berufs.

„Wir hatten während der Dreharbeiten eine lustige Zeit und konnten auch viel lachen“, denkt die junge Schauspielerin an die Dreharbeiten zurück. Sobald der Take losging, mussten aber alle wieder ernst sein, um dem anspruchsvollen Stoff gerecht zu werden.

Was sind die Besonderheiten des Films? Besonders gut gefalle ihr, dass es in diesem Film eine weibliche Hauptfigur gibt, die eine echte Persönlichkeit besitzt, und dass es um deren innere Konflikte geht. „Tatsächlich kommt überhaupt keine Liebesgeschichte vor“, sagt Brachowicz. Dies sei insofern bemerkenswert, als dadurch die selbstbewusste Frauenrolle im Vordergrund stehen könne. „Keinen Schritt zurück“ soll möglichst bald in die Kinos kommen, allerdings muss er dazu zuvor auf Filmfestivals Anklang finden.

Was ist der Inhalt des zweiten Films „Common Ground“? Der Kurzfilm „Common Ground“ wird im Februar in Jerusalem gezeigt. Er ist in englischer Sprache gedreht, allerdings spricht Julia, gespielt von Brachowicz, im Film auch deutsch, während Itamar, gespielt von Nadar Ben Arie, auch hebräisch spricht. Es geht um zwei junge Menschen, die sich über Krieg und Militär unterhalten und versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.

Itamar muss demnächst die drei Jahre Wehrpflicht im israelischen Heer absolvieren und freut sich bereits darauf. Julia ist sehr pazifistisch eingestellt und versucht, gegen kriegerische Handlungen und deren desaströsen Auswirkungen zu argumentieren. Gemeinsam besuchen sie das ehemalige Konzentrationslager in Melk.

Wo fanden die Dreharbeiten statt? „Die Dreharbeiten haben zur Hälfte in Österreich stattgefunden, die andere Hälfte wurde in Israel gedreht“, sagt Brachowicz. Nach den Drehtagen, die in Israel etwa zehn und in Österreich zwischen zwölf und 14 Stunden dauerten, gab es dann auch einen Tag, an dem Sightseeing möglich war.

Brachowicz studiert zurzeit Germanistik an der Universität Wien und ist weiterhin beim Straßentheater und bei der Bunten Bühne zu sehen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.