Au bei Ernstbrunn: Mähdrescher brannte, enormer Sachschaden

An der Bundesstraße 6 bei Au (Höhe Römerbrücke) geriet am Samstagabend (16. Juli) ein Mähdrescher in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Au bekämpfte den Brand mit Wasser aus dem Kleinlöschfahrzeug und mehreren Feuerlöschern.

Die FF Klement und FF Ernstbrunn trafen währenddessen zur Unterstützung ein: Der Atemschutztrupp des Hilfeleistungsfahrzeugs 3 Ernstbrunn nahm die weitere Brandbekämpfung im Inneren des Erntegerätes vor. Mit den zwei Schnellangriffseinrichtungen wurden die letzten Flammen bekämpft.

Mit Wärmebildkamera immer wieder kontrolliert

Ein Übergreifen der Flammen auf das zu dreschende Getreidefeld konnte verhindert werden. Das noch nicht abgeerntete Feld und der Mähdrescher wurden mit der Wärmebildkamera immer wieder auf Glutnester und heißen Stellen kontrolliert.

Die FF Au führte im Anschluss mit dem Landwirt die Bergung des abgebrannten Mähdreschers durch. An dem Mähdrescher des heimischen Landwirtes entstand enormer Sachschaden.

