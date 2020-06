Die weithin sichtbare Wallfahrtskirche ist der Allerheiligsten Dreifaltigkeit geweiht, deshalb zelebrierten am Dreifaltigkeitssonntag Weihbischof Bischofsvikar Stephan Turnovszky und Pfarrmoderator Joseph Chudi Ibeanu die Patrozinium-Messe, die zudem auch die Juni-Geburtstagsmesse war.

Der Bischofsvikar nutzte den feierlichen Sonntag für die Segnung des Vikariats Nord von der obersten Stufe der berühmten historischen Karnabrunner Wallfahrtsstiege aus.

Bei den Geburtstagen meldete sich zunächst nur der Bischof

Das Patrozinium, also die Messe für den Schutzheiligen der Kirche, war gut besucht, die Abstandsregeln wurden aber eingehalten. Erwin Thenmayer hatte den Begrüßungsdienst am Eingang übernommen und sorgte für die Desinfizierung der Hände der Gläubigen.

Beim Aufruf der Geburtstagkinder musste wahrscheinlich so mancher schmunzeln, weil sich vorerst nur der Weihbischof selbst meldete, der am 21. Juni Geburtstag feiert. „Das gibt es ja nicht, dass ich der Einzige bin, der im Juni Geburtstag hat“, meinte der Bischof lachend. Doch dann verriet die Mutter von Simon Weinrich, dass ihr Sohn am 14. Juni Geburtstag feiert. Der bald 21-Jährige ging zum Altar vor und zündete seine Kerze an. Beide Geburtstagskinder bekamen Applaus.

Zur Segnung des Vikariats Nord der Erzdiözese Wien bat Turnovszky die Messebesucher, zur obersten Wallfahrtsstiege beim Kreuz mitzugehen und ein Lied zu singen. Der Bischofsvikar segnete sein Vikariat mit dem Allerheiligsten und bat um den Segen für alle im Dekanat und Vikariat und darum, dass alles Unbill ferngehalten wird.

Schon während der Messe sprach der Bischof die Coronakrise und die Trockenheit an: „Wir danken, dass die Pandemie und auch die Trockenheit bei uns noch halbwegs glimpflich überstanden wurden.“ Der beliebte Pfarrmoderator Joseph Chudi Ibeanu war mit ihm am Altar im Einsatz.