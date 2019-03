Wie in den beiden anderen Fällen sind die Schäden deutlich höher als die Beute. „Sogar ein Tresor wurde aus der Wand gerissen und geöffnet. Das Milchgeld wurde sogar aus den Kuverts genommen“, berichtet Direktorin Eva Hohnecker den NÖN. Auch eine Kaffeemaschine samt Kapseln wurde entwendet. Sechs Türen und die Zargen wurden von den Tätern so beschädigt, dass sie vermutlich ausgetauscht werden müssen.

Während die Spurensicherung der Polizei am Werk war, konnten die Schüler im Gemeindesaal und im Gasthaus Scheiterer unterrichtet werden. „Danach mussten den Kindern natürlich viele Fragen beantwortet werden, um das Geschehene auch verarbeiten zu können“, erklärt Hohnecker.

Ziemliche Schäden hatte es schon in der Nacht auf den 4. März in der Schule Hagenbrunn gegeben, besonders Hort und Kindergarten waren damals Ziel der Täter. Gestohlen wurde ein Laptop. In der Nacht auf den 8. März wurde in die Neue Mittelschule Harmannsdorf eingebrochen. Wieder gab es beträchtlichen Sachschaden und die Getränkeautomaten wurden geplündert.

Derzeit sind die Kriminalisten mit der Auswertung der Spuren beschäftigt, erklärte die Landespolizeidirektion auf NÖN-Anfrage. Somit könne noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob alle drei Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden.