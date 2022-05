Druckerei Bösmüller öffnet für Schüler ihre Pforten

Doris Bösmüller-Wallner freut sich darauf, Schüler ihren Betrieb und die Entstehung eines Druckprodukts zu zeigen sowie alle Berufsbilder - von der Lehre bis zu technischen und kaufmännischen Angestellten in ihrem Haus vorzustellen.

Organisiert wird die Aktionswoche der offenen Druckereien vom Verband Druck Medien Österreich. Fast jeder Gegenstand - von Zeitungen über Warnschilder bis zur Zahnpastatube - ist heute bedruckt. Druck macht die Welt aber nicht nur bunter, sondern liefert essenzielle Informationen: Nachrichten, Warnhinweise oder auch Haltbarkeitsdatum und Inhaltsstoffe. Aber wie kommt der Druck auf die Gegenstände, wie wird in einer Druckerei gearbeitet und welche Berufsbilder gibt es in der Druck- und Medienbranche?

Der Verband möchte in der Aktionswoche dies näher bringen und die einen oder anderen für die Arbeit in einer Druckerei begeistern. "Wir möchten mit Mythen aufräumen und die Druck- und Medienbranche als das präsentieren, was sie ist - eine hoch digitalisierte Branche, die Hüterin eines wichtigen Kulturgutes ist: des Druckens", sagt Peter Sodoma, Geschäftsführer des Verband Druck Medien, zu den Beweggründen.

Teilnehmen können alle interessierten Schulen. Plätze sind noch frei, die Anmeldung und Terminbuchung erfolgt online unter https://www.druckmedien.at/aktionswoche/

