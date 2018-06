Bei der Firma „Baukoordination Podany“ ist man umweltfreundlich unterwegs. Die Firmenleitung hat ein E-Auto neuester Generation angeschafft und nutzt dieses betriebsintern als Pool-Fahrzeug. Wie in den meisten Betrieben stehen aber auch hier die Firmenautos häufig still, besonders an den Wochenenden – für Firmenchef Richard Podany ein No-Go.

Um dieses Vakuum sinnvoll zu nutzen, bietet er das Elektroauto zum Ausleihen an, nicht zuletzt, damit man einmal selbst die Alltagstauglichkeit testen kann. „Sei es, was die Reichweite oder auch die Rentabilität betrifft“, so der Unternehmer. Er weiß auch: „Ein Elektroauto auszuleihen spart die Kaufinvesti-

tion. Man kann dieses nachhaltige Mobilitätsangebot guten Gewissens im Alltag nutzen und dabei feststellen, dass man mit einer E-Ladung doch weiter kommt, als man denkt.“

Das Projekt wird übrigens von der Leader-Region Weinviertel-Donauraum unterstützt. Nähere Infos unter margit.kraus@kabsi.at oder Tel.: 0676/6444 883.