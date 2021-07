In Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz können sich die Nieder hollabrunner selbst auf die Schulter klopfen: Denn nachdem die Marktgemeinde bereits vor einigen Wochen zum Sieger des „Natur im Garten“-Gemeindewettbewerbs auserkoren wurde, konnte man bei einem weiteren Wettbewerb das Siegertreppchen erklimmen.

Die Rede ist von der E-Auto-Liga 2020, welche eine Initiative der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu) ist, die darauf abzielt, die Ausbreitung von Elektro autos anzukurbeln. Da die Niederhollabrunner im letzten Jahr bezirksweit – in Relation – die meisten Neuanmeldungen von Elektroautos verzeichnen konnten, sicherten sie sich bei diesem Wettbewerb den ersten Platz.

Unser großes Ziel ist es, eine Energieautarkie durch Sonnenenergie zu schaffen.“ Jürgen Duffek, Bürgermeister

Aufgrund dessen wurde die Gemeinde von den Geschäftsführern der Energie- und Umweltagentur zur Siegerehrung in Hofstetten-Grünau eingeladen. „Ich fühle mich geehrt, diesen Preis im Namen der gesamten Niederhollabrunner Marktgemeinde entgegenzunehmen und kann nur betonen, wie froh ich bin, dass die Bevölkerung so selbstverständlich die Eigeninitiative ergreift, wenn es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht“, sagt ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek. „Ich selbst bin ein Freund der Elek tromobilität und davon überzeugt, dass Elektroautos nach Stand der aktuellen Technik eine gute Lösung sind. Man muss jedoch auch hinzufügen, dass man nicht weiß, wohin sich die technische Welt der Mobilität entwickeln wird“, führte Duffek aus. Es bleibe aus seiner Sicht weiterhin offen, welche Art der Mobilität sich langfristig durchsetzen wird.

In näherer Zukunft plant Duffek, weiterhin auf Elektrofahrzeuge und vor allem vermehrt auf Photovoltaikanlagen zu setzen: „Ich denke, dass die Kombination am Land sehr viel Sinn macht, da man dadurch mit der selbst erzeugten Energie der Anlagen ganz einfach seinen Elektro-Pkw aufladen kann. Des Weiteren werden wir im Winter den Startschuss für ein gemeindeweites Photovoltaik-Gemeinschaftsprojekt abfeuern.“ Es werde sich hierbei um eine gesammelte Aktion handeln, bei der jeder, der auch wirklich will, eine eigene Photovoltaikanlage für sein Eigenheim anfordern kann. Duffek betonte gegenüber der NÖN, dass die Gemeinde in Streitdorf bereits vor mehr als zehn Jahren solch eine Photovoltaik-Dorfaktion problemlos umsetzen konnte. Nun möchte man dieses Projekt auf die gesamte Gemeinde übertragen.

„Es war uns möglich, gemeinsam mit Energiepionier Wolfgang Löser erfolgreiche Verhandlungen mit der EVN zu führen, in denen uns auch neue Transformatoren zugesagt wurden. Unser großes Ziel ist es, eine Energieautarkie durch Sonnenenergie zu schaffen“, erzählte Duffek weiter.

Abschließend war es dem Bürgermeister noch wichtig, anzumerken, dass „man vielleicht auch die Nachbargemeinden bei diesem Thema mit ins Boot holen könnte“.