Jungwinzer siegte in Paris

Der 19-jährige Michael Thyri, der in Eggendorf am Wagram mit seiner Familie einen Weinbaubetrieb mit acht Hektar und einen Heurigen führt, wurde im März im Paris für seine Wein-Kenntnisse ausgezeichnet. Im Zuge des Weinmanagement-Lehrgangs Krems vertrat er mit Tobias Lading Österreich beim internationalen Jungwinzer-Wettbewerb und schaffte die Sensation.

„Ich habe es gar nicht gepackt, als mein Name als Sieger ausgerufen wurde“, ist Thyri noch ergriffen, wenn er zurückblickt. Zunächst verstand er gar nicht, dass es sich um ihn handelte, da ausschließlich französisch gesprochen wurde, aber bei „L’Autriche“ war ihm klar, dass er den Sieg eingefahren hatte.

Der Wettbewerb war Teil der Landwirtschaftsmesse, die das französische Ministerium organisierte. In zwei Etappen musste Thyri sein Weinwissen beweisen. Nach dem Grunddurchgang lag er noch an zweiter Stelle hinter einem Italiener, im Finale konnte er die Jury mit einer zehnminütigen Präsentation eines französischen Strohweins in fließendem Englisch überzeugen. „Es war eine super Erfahrung und hat auch noch viel Spaß gemacht“, fasste er zusammen.

Elisabeth Hönigsberger, Obfrau von EUROPEA Österreich, ist stolz: „Die ausgezeichneten Leistungen der österreichischen Teilnehmer zeigen immer wieder die hohe Qualität der Ausbildung an der Weinbauschule Krems. Die Begegnung mit Gleichgesinnten aus vielen europäischen Weinländern ist besonders in der jetzigen Situation von großer Wichtigkeit.“ Als Englischlehrerin in Krems bereitete sie das österreichische Team auch sprachlich auf die Aufgabe vor.

Für den Sieg gab es ein Preisgeld von 400 Euro und den Wein aus dem Finale. Seinen eigenen Wein „Edition Michael“ bietet der Jungwinzer ab 6. April wieder in seinem Heurigen an, zudem kann man seine edlen Tropfen bei der Kulinar Tulln von 24. bis 27. März erwerben.

„Meine Weine sind naturverbunden und mir ist es wichtig, das perfekte Produkt aus dem Weingarten zu bekommen“, macht er auf die Thyri-Weine neugierig.

