Pichelbauer war von 1997 bis 2010 in der Lenaustadt tätig, in dieser Zeit wurde auch die Stadtpfarrkirche saniert und trockengelegt. Danach wechselte er als Domprobst nach Wiener Neustadt. Anlässlich seines 70. Geburtstags wurde er 2017 von der Stadt Stockerau mit dem „Goldenen Ehrenzeichen“ ausgezeichnet, ein Zeichen der großen Beliebtheit, die Pichelbauer in Stockerau genoss. Auch Stadtpfarrer Tom Kruczinsky trauert um seinen Vorgänger: „Ich bin sehr dankbar für das, was ich von ihm lernen durfte“, postete er auf der Website der Pfarre.

