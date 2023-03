Justizanstalt: Syrer (21) trank Desinfektionsmittel

„Sind Sie von allen guten Geistern verlassen?“ Derart fassungslos hört man Richter am Landesgericht Korneuburg äußerst selten. Das war Richter Rainer Klebermaß' Reaktion auf die Substanz, mit der sich ein 21-jähriger Syrer in der Justizanstalt Korneuburg betrank. Es handelte sich um Handdesinfektionsmittel. „Drei Stamperl“ habe er getrunken, so der junge Mann, weswegen er an den angeklagten Widerstand gegen die Staatsgewalt auch recht wenig Erinnerung habe.

Der 21-Jährige habe beim Dienst in der Beamtenküche am 6. Dezember letzten Jahres "desorientiert" gewirkt, schilderte ein Justizbeamter im Zeugenstand. So habe er einzelne Kollegen gar nicht erkannt. Deswegen sollte er die Küchenbekleidung ablegen und in seine Zelle zurückkehren. An der Stelle setzte der Widerwille des Syrers, der vor Gericht keinen Dolmetscher benötigte, ein. „Lassen'S die Hände unten“, habe ihn ein 41-jähriger Kollege immer wieder aufgefordert.

„Griff zum Desinfektionsmittel kommt vor, ist aber die Ausnahme“

Schließlich sei der Bursche mit erhobenen Händen auf den 41-Jährigen zugekommen, woraufhin er von diesem zu Boden gebracht wurde. Das Desinfektionsmittel tat dann im abgesonderten Haftraum noch weiter seine Wirkung. Der 21-Jährige erbrach sich so heftig, dass sich auch Blut im Auswurf befand. Auf Nachfrage bestätigten die Beamten, dass es vorkomme, dass Häftlinge zu Desinfektionsmittel greifen, es sei aber eher die Ausnahme.

„Was soll ich mit Ihnen machen?“, so der Richter, der den aktuellen Vorfall, im Vergleich zu bereits acht weiteren Verurteilungen des 21-Jährigen, als „geringfügig“ einstufte. Das sah Verfahrenshelfer Rudolf Lind ebenfalls so, denn er bezweifelte, ob es sich bei dem Vorwurf überhaupt um den Straftatbestand des Widerstands handle. Klebermaß blieb in seiner Urteilsfindung mit fünf unbedingten Monaten Freiheitsstrafe dann auch im absolut untersten Strafrahmen. Rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.