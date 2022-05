Ein Appell mit Marsch zum Platz des Friedens

Werbung

Die Veranstaltung begann mit einem Text, der die Ereignisse in Stockerau vor 77 Jahren beschrieb: Der Krieg war damals mitten in der Stadt, erbittert kämpften Reste des nationalsozialistischen Systems bis zum Tag der Kapitulation am 8. Mai 1945. Dietmar Pfeiler behandelt die Passagen aus der Stadtchronik bis zum 6. Mai: Deserteure wurden hingerichtet und der Gauleiter forderte zum Weiterkampf auf.

Es war nicht der einzige Text, der die Brutalität des Krieges aufzeigte: Matthias Kubat schilderte in seiner selbst verfassten und auf wahren Begebenheiten beruhenden Schilderung, wie ein Bursche mit seinen in Plastiksackerln eingebunden Händen zerbombte Körperteile aufsammeln musste – und so seinen jüngeren Bruder fand.

„Friede entsteht immer wieder“

Aber nicht nur der Krieg, sondern auch der Frieden kann zu Tränen rühren, wie eine Szene aus „Die letzten Tage der Menschheit“ von Karl Kraus veranschaulichte, - wenn Aktien eines Waffenherstellers verloren sind. Die jeweiligen Rollen übernahmen fast alle Lesenden, darunter Regina Fless-Klinger, Valerie Berger und Erwin Wögenstein. „Friede entsteht, neu und immer wieder“, gab Waltraud Stiegler dann in einem ihrer Gedichte Hoffnung.

Darauf lief die Veranstaltung, die mit einem Marsch mit Trommelschlag und Trompeten-Klang zum Platz des Friedens vor der evangelischen Kirche endete (mit dabei: Landtagsabgeordneter Georg Ecker), hinaus: Nein zum Frieden sagen. Die musikalische Umrahmung übernahmen Erwin Litschauer (Keyboard), Jimmy Dolezal (Gitarre) und Julius Eibeck (Trompete).

