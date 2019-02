„Der Skandal war vorhersehbar. Die Landesbehörden weisen die Gemeinden an, bei der europaweiten Ausschreibung von Planungsleistungen aus zwei vom Land ‚empfohlenen‘ Rechtsanwaltskanzleien auszuwählen. Ich darf an die Gemeinderatssitzung vom 25. Oktober 2017 erinnern, wo ich beantragt habe, noch weitere Kanzleien zur Anbotslegung aufzufordern. Mein damaliger Antrag wurde mit den Stimmen aller anderer Fraktionen abgelehnt. Ich glaube, das Sinnvollste wird sein, soweit wie rechtlich zulässig einen Neustart des Projekts, beginnend mit den Ausschreibungen, vorzunehmen. Grundsätzlich braucht es da keinen externen zusätzlichen ‚Projektverantwortlichen‘, das wäre die Aufgabe des Architekten und des Generalplaners. Interessant ist, dass jetzt die ÖVP vermeint, einen runden Tisch zu fordern, also jene beiden Parteien doch wieder einbinden zu wollen, die man erfolgreich vom Beirat ferngehalten hat.“

Martin Fischer, NEOS

„Leider ergibt sich ein Bild, das sich bei vielen Großprojekten (Unterführung bei der Donaulände, Bahnunterführung bei der Hornerstraße, Kreisverkehr beim Rathaus, Kolomani-Brunnen usw.) der Gemeinde abzeichnet: Dass wieder wichtige Arbeiten nicht in der Planung bzw. im Budget enthalten gewesen sind, die wir aber als Laien nicht wissen konnten. Der eingeforderte Spezialist war mit dem Generalunternehmer und dem Gremium ausreichend abgebildet. Es kann nicht sein, dass die Kosten – wie beim Flughafen Wien und dem Krankenhaus Nord – explodieren und auf dem Rücken der Bürger ausgetragen werden.“

Herbert Pohl, FPÖ

„Vor der untragbaren Situation, dass Kinder in Containerklassen unterrichtet werden müssen, haben wir Grüne schon lange gewarnt. Die Entwicklung der Bildungsinfrastruktur kann mit der massiven Wohnbautätigkeit in unserer Stadt nicht mithalten. Über die Kostenüberschreitung fehlen uns die Detailinfos, da wir Grüne nicht im Beirat sind. Es braucht unbedingt das Know-how eines kompetenten Vergabejuristen, um Fehler zu vermeiden. Möglicherweise bedeutet diese hohe Kostenüberschreitung auch einen Neustart des Projekts.“

Dietmar Pfeiler, Grüne

„Dass das Angebot für die Bauleistungen zu hoch ist, gefährdet nicht den Bau und das Budget, aber es gehen wertvolle Monate verloren. WIR! wollen nicht, dass in Stockerau ein Fiasko wie das ‚Krankenhaus Nord‘ passiert, mit Kostenexplosion, Chaos und Zeitverzögerung. Falls Holzer jetzt endlich mal ‚anpackt‘, könnte der neue Gemeinderat rasch die besseren Angebote sichten und sich einigen. Zu den Container-Klassen sollte man als Alternative überlegen, ob man nicht feste Gebäude nutzen kann.“

Erwin Kube, WIR!