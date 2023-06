Korneuburger „Schmiede“ hilft Arbeitslosen wieder auf die Beine

Vielen ist noch die „Alte Schmiede“ ein Begriff. 2019 gab es eine radikale personelle und strukturelle Veränderung, und die „Alte Schmiede“ ist jetzt als Verein „Schmiede – Zukunft und Arbeit“ tätig. Das Projekt wird vom AMS Niederösterreich, der Stadtgemeinde Korneuburg und vom Land Niederösterreich gefördert.

Ziel ist es, Menschen, die lange arbeitslos sind, wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Projektleiterin Alexandra Wohlers bedauert: „Viele wissen gar nicht, was wir tun und wofür wir stehen. Ich lade die Bevölkerung Korneuburgs ein, sich auf unserer Homepage „Schmiede - Eintreten“ in Bild von unserer Arbeit zu machen!“ Zu finden unter: s-z-a.at

ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser wurde neuerlich zur Vorsitzenden gewählt. Foto: Preineder

Am 1. Juni wurde die ordentliche Generalversammlung abgehalten und ein neuer Vereinsvorstand gewählt. Die wiedergewählte Vorsitzende, Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser (ÖVP), betont, dass auch im neuen Vorstand alle Gemeinderatsfraktionen vertreten sind. „Wir dürfen auf eine Erfolgsbilanz verweisen. Mein besonderer Dank gilt der Projektleiterin mit ihrem Team. Besonders erfreulich hat sich die Zusammenarbeit mit dem AMS entwickelt - sowohl regional als auch auf Landesebene. Auch hier ein herzliches Dankeschön für die großartige Kooperation“, führt die Obfrau weiter aus.

ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp schließt sich diesen Worten an und ist sichtlich stolz auf die Erfolge der Schmiede: „Das ist ein echtes Vorzeigeprojekt für unsere Stadt. Die Bemühungen des Teams um Frau Wohlers sind sehr erfolgreich. Sowohl die Vermittlungs- als auch die Frauenquote sind mehr als beachtlich! Vielen Dank an alle, die dazu beitragen!“