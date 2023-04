Herulia Stockerau: Im Austausch mit Schülern aus Israel

20 israelische Schüler besuchten die drei Studentenverbindungen in und rund um Retz. Herulia Stockerau, Arminia Hollabrunn, Rugia Retz und Jugendliche des Jugendtreffs Retz empfingen sie und ihre Lehrer mit HTL-Lehrer Vinzenz Kiener. Die drei Vereine gibt es seit mehr als 100 Jahren. Der älteste, die Herulia Stockerau, feiert heuer seinen 115. Geburtstag.

Die Mitglieder tauschten sich im Retzer Pfarrsaal mit den Schülern der Notre Dame High School aus Mi’ilya aus. Die Vertreter der drei Verbindungen sprachen über ihre Prinzipien und erklärten, was eine Verbindung ist. Weil es etwas Vergleichbares zwar in mehreren Teilen Europas, nicht aber in Israel gibt, zeigten sich die Gäste sehr interessiert.

Auch in der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, seinen Glauben frei ausleben zu dürfen Herulia-Obmann Dominik Lorenzer

„Der Dialog mit den israelischen Christen hat mir ein Stück mehr vor Augen geführt, dass es leider auch in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist, seinen Glauben frei ausleben zu dürfen“, erklärt Obmann Dominik Lorenzer. „Mir persönlich war der Austausch ein Herzensanliegen und ich hoffe, dass wir den Kontakt aufrechterhalten können.”

Herulia, Arminia und Rugia bekennen sich zu ihren vier Prinzipien Glaube, Heimat, Bildung und Freundschaft. Nicht immer konnten sie diese frei vertreten. In anderen Teilen der Welt werden Christen bis heute wegen ihres Glaubens verfolgt. „Dieser prekären Situation muss ein Ende gesetzt werden“, sagt Lorenzer.

