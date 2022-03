Ein offenes Ohr für die Bürger

Bürgermeister Christian Gepp geht wieder durch die Stadt und hört sich an verschiedenen Station die Anliegen und Sorgen der Bürger an. In den letzten beiden Jahren war die Aktion aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt.

Mit dem Bürgermeister unterwegs sind Gemeinderäte und Mitarbeiter der Verwaltung, die die Themen aufnehmen. "Kommen Sie zu den Treffpunkten, gerne werden Ihre Anliegen und Themen aufgenommen", sagt der ÖVP-Stadtchef.

Die Termine:

Montag, 21. März:

17 bis 18 Uhr: Windmühlgasse (Eingang MS1)

18 bis 19 Uhr: Laaerstraße bei Eurospar

Montag, 28. März:

17 bis 18 Uhr: Stiftswiese

18 bis 19 Uhr: Leobendorferstraße beim Spar

Donnerstag, 31. März

17 bis 18 Uhr: IGL-Park

18 bis 19 Uhr: Parkplatz Friedhof

Freitag, 1. April:

9 bis 10 Uhr: Hauptplatz

Montag, 4. April:

17 bis 18 Uhr: Schwedenpark

18 bis 19 Uhr: Museumspark

Mittwoch, 6. April:

17 bis 18 Uhr: Brückenstraße/Landesgericht

18 bis 19 Uhr: Klosterneuburgerstraße/Jägersteig

