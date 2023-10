Bestattung Stockerau hat neuen Schauraum für Särge und Urnen

Maria-Andrea Riedler, Geschäftsführerin der Bestattung Stockerau mit Sitz am Friedhofsgelände, ist mehr als zu zufrieden: Früher musste sie ihre Kundschaft in zwei dunkle Räume, in denen die Särge wie in einem Lager aufgestellt waren, führen. Das hat sich heuer geändert: Alles wurde ausgeräumt, damit ab dem Frühjahr der Umbau starten konnte.

Die Böden und die Elektrik wurden neu verlegt, die Wände wurden verputzt, die Decke wurde erneuert. Eine Infrarotwärmelampe kann nun in besonders kalten Zeiten eingeschaltet werden. Übersiedelt ist das Team im Juni, in der Übergangsphase wurde eine Koje neben der Aufbahrungshalle genutzt. Die Stadtgemeinde kam für die Materialkosten auf: „Das meiste haben die Mitarbeiter umgesetzt“, bedankt sich die Geschäftsführerin sehr für diese Leistung.

Die Queen setzte bei ihrem Begräbnis Trends

Särge gibt es aus allen möglichen Holzarten, Birke wird zum Beispiel momentan gern für verstorbenen Frauen erworben. Trends kommen und gehen auch in diesem Bereich, zuletzt fragte jemand nach einem Sarg jenes Modells, in dem die britische Queen Elisabeth II. begraben wurde. Diesen Wunsch konnte Riedler nicht erfüllen, ausgeschlossen sei es aber nicht, dass ein solches Exemplar am Markt zu finden sein wird.

Momentan wird der „Kartonsarg“ sehr nachgefragt: „Dann, wenn die Leute ein Urnenbegräbnis wollen“, erklärt Riedler. Die Verstorbenen werden in der zeremoniellen Feuerbestattung in einem Sarg aus recyceltem Karton (Zellulose) und nicht aus Holz verbrannt, das darauf abgebildete Fotomotiv können sie oder die Angehörigen selbst auswählen.

Urnen aus Zirbenholz und in Fußballform

Neben den Urnen stehen viele kleinere Gefäße, in denen sich jeder einen Teil der Asche mit nach Hause nehmen darf - das bedarf keiner Genehmigung. Sie sind nicht unbedingt aus Stein, Urnen aus der Zirbe oder Lärche sind gleichermaßen vertreten. „Sie verbreiten einen sehr ruhigen, angenehmen Geruch“, beschreibt die Geschäftsführerin. Und eine Urne als Fußball geformt ist auch in den Vitrinen vertreten.

Feuerbestattungen nehmen zu, derzeit bewegt sich die Zahl in der Stockerauer Bestattung bei 30 Prozent. „Das hat auch etwas mit der Grabpflege zu tun“, erklärt Bürgermeister Andrea Völkl. Aber nicht nur: Die Exhumierung eines Familiengrabes ist teuer, ergänzt Riedler. Das Krematorium gleich neben dem Friedhof kann besichtigt werden, die Scheu davor geht dann möglicherweise verloren.

Wenn keine Angehörigen mehr da sind, gehe ich selber mit Maria-Andrea Riedler

Riedler liegt es persönlich am Herzen, dass jeder Verstorbene nicht nur mit einer Zeremonie verabschiedet wird: Sie lässt niemanden allein. „Wenn keine Angehörigen mehr da sind, gehe ich selber mit“, erklärt sie. „Was mich immer sehr betroffen macht, ist, wenn sich die Kinder nicht mehr kümmern. Der Tod muss einen Schlussstrich ziehen“, ist sie überzeugt. Schon der Gedanke daran, lässt sie schaudern - mitsamt einer Gänsehaut. „Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die mir wirklich zu schaffen macht.“

Die Stockerauer Bestattung lädt zu einem Tag der offenen Tür, bei dem der neue Schauraum besichtigt werden kann: 1. November, 10 bis 16 Uhr.