120 Korneuburger Volksschüler bildeten Riesenchor

Das war ein Spektakel: An die 120 Schüler der beiden städtischen Volksschulen standen gemeinsam auf der „Bühne“ der Guggenbergerhalle und lieferten vor vollem Haus ein eindrucksvolles Konzert ab. Und es waren nicht irgendwelche Kinderlieder, sondern hauptsächlich gesanglich anspruchsvolle Melodien, die sie hier zum Besten gaben, etwa „The Animal Parade“, „Colors of the Wind“ oder auch „Heal the World“ von Michael Jackson.

Standesgemäß im Frack dirigierte Anton Gabmayer das Symphonieorchester "Sinfonietta Danubia" - und das bei weit mehr als 30 Grad Celsius. Foto: Preineder

Begleitet wurden sie vom professionellen Symphonieorchester „Sinfonietta Danubia“ unter der Leitung von Anton Gabmayer, der gemeinsam mit Caroline Youngermann auch für die Projektleitung verantwortlich war. Gabmayer, der als Dirigent standesgemäß im Frack erschien, erzählte über die Vorbereitungen: „Sämtliche Orchesterarrangements wurden eigens für diesen Abend geschrieben und auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst, sodass die Volksschüler mit ihren Melodien im Mittelpunkt stehen konnten, während das Orchester die komplexeren Aufgaben wie Harmonien, Rhythmik und musikalische Aktion übernahm.“

Auch die Kleinsten waren von den Darbietungen, wie man sieht, begeistert. Foto: Preineder

Während des ganzen Schuljahres hatten die Volksschüler für diesen Auftritt geprobt. Und obwohl sie noch nie in einem so großen Chor gesungen hatten, war von Nervosität nichts zu bemerken – fast schon professionell.

Das Publikum war begeistert. Eltern, Omas und Opas mussten das Erlebnis natürlich auf ihren Handys festhalten. Die Folge: ein Blitzlichtgewitter Foto: Preineder

Die ganze Veranstaltung hatte übrigens „Unsere Erde“ im Mittelpunkt - so wie auch das im Zwischenprogramm vorgetragene Märchen „Die Weisheit der Kristalle“.