Veranstaltungszentrum Z2000 in Stockerau steht in Startlöchern

Die Corona-Zeit ist für jeden Veranstalter sehr schwierig, so auch für Z2000- Leiter Ernst Weidenauer. Im vierten Lockdown mussten die Pforten des Veranstaltungszentrums wieder schließen. Die Zeit wurde aber sinnvoll genutzt, um Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

Die nächste Veranstaltung steht mit dem Kindermusical „Tarzan“ bevor (16. Februar); 300 Karten sind dafür bis jetzt verkauft worden, berichtet Weidenauer. Bereits ausverkauft ist das Kabarett „Ich werde das Gefühl nicht los“ mit Klaus Eckel (25. Februar). Rund 50 öffentliche Veranstaltungen verzeichnet das Z2000 normalerweise jährlich, das hat sich in den letzten zwei Jahren geändert: „Ab März 2020 gab es leider keine öffentlichen Veranstaltungen mehr und im Jahre 2021 waren es nur fünf“, schildert der Leiter. Die finanziellen Einbußen seien hoch: 2019 hatte man Saalmieteinnahmen von 100 Prozent. 2020 waren es gerade noch 30 Prozent und 2021 nur noch 20 Pro- zent. Auch sämtliche große Weihnachtsfeiern sind ausgefallen.

Schwierig sei derzeit, Planungen vorzunehmen: „Für eine Veranstaltung braucht man in der Regel eineinhalb bis zwei Monate Vorlaufzeit.“ Plakate, Transparente, Personalorganisation und vieles mehr müssen organisiert werden – und als Veranstalter müsse man in der jetzigen Zeit sehr flexibel sein. Schleppend verlaufe zudem der Kartenvorverkauf, weil die meisten erst im letzten Moment Tickets erwerben – also dann, wenn sie sicher sind, dass die Veranstaltung wirklich stattfinden wird.

„Zusätzlicher Aufwand hat sich gelohnt“

Was die heißeste Zeit des Jahres betrifft: Die Veranstaltungsreihe „Musik an einem Sommerabend“ soll erneut über die Bühne gehen, sofern es die Corona-Maßnahmen zulassen. Voriges Jahr waren maximal 500 Personen zugelassen, vor der Pandemie hatte das Z2000 fast jeden Freitag im Durchschnitt 900 Besucher. Weidenauer war aber überrascht, wie gut Besucher die Kontrollmaßnahmen angenommen haben. „Es war zwar ein zusätzlicher Aufwand, aber es hat sich gelohnt“, sagt er. „Ich freue mich auf alle Fälle, wenn es im Z2000 wieder richtig losgeht.“

