Mann lag wochenlang tot in seiner Korneuburger Wohnung

Ein 47 Jahre alter Mann wurde letzte Woche tot in seiner Wohnung in der Schubertstraße in Korneuburg aufgefunden. Laut Polizei handelt es sich um kein Fremdverschulden. „Er war mindestens schon seit vier Wochen tot und bereits mumifiziert“, diagnostiziere der Arzt, der die Leiche untersuchte. Wegen des bestialischen Gestanks wurde sogar die Feuerwehr alarmiert, die mit Ventilatoren die Wohnung durchlüftete.

Der Mann dürfte niemandem abgegangen sein und auch keine Freunde gehabt haben. Selbst die eigene Familie hätte bei den Behörden angegeben, dass sie das letzte Mal vor ca. einem Monat mit ihm Kontakt gehabt hätte. Es dürfte also ein einsamer Tod gewesen sein, den es offenbar nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in einer eher familiären Kleinstadt wie Korneuburg gibt.

