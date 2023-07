Wegen Hitze? Wieder kam Auto auf Gegenfahrbahn

Viel zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn in den vergangenen Tagen. Dreimal wurde man zu einem Verkehrsunfall alarmiert, dreimal, weil ein Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten war. Deshalb heißt es von den Silberhelmen: „Der Unfall am Sonntag war schon der dritte binnen eineinhalb Wochen, bei dem der Unfalllenker auf die Gegenfahrbahn kam und gegen ein anderes Fahrzeug oder einen Baum prallte. Keine der Personen wusste im Nachhinein, was genau passiert ist oder wie sie auf die andere Seite gekommen sind. Die Rettungskräfte vermuten, dass es mit der langanhaltenden Hitze zu tun hat.“

Die drei Einsätze im Überblick

Donnerstag, 13. Juli: Ein Fahrzeuglenker war auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite gekommen, touchierte am Straßenrand einen Baum und krachte frontal in einen geparkten Kleinbus. Beim Eintreffen der FF wurde der verletzte Fahrer bereits von zwei anwesenden First Responder und dem Roten Kreuz versorgt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde das Unfallfahrzeug mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges geborgen und mit dem Wechselladefahrzeug auf den Bauhof Ernstbrunn verbracht. Der Kleinbus wurde gesichert und dann von einem Abschleppunternehmen abgeholt.

Mittwoch, 19. Juli: Gemeinsam mit der FF Thomasl wurde die Ernstbrunner Wehr zu einem Verkehrsunfall nach Thomasl alarmiert. Auf der Hauptstraße waren ein Pkw und ein Traktor miteinander kollidiert. Beim Eintreffen wurde die Lenkerin des Pkw bereits vom Roten Kreuz versorgt. Die beiden Wehren sicherten die Unfallstelle ab und begannen mit der Bergung des defekten Zugfahrzeuges. Das landwirtschaftliche Fahrzeug wurde mit dem Lasthaken des Wechselladers und einer Abschleppstange zum Feuerwehrhaus Thomasl gezogen. Anschließend wurde das Auto mit dem Kran auf das Abschlepp-Plateau verladen und auf den Bauhof Ernstbrunn gebracht.

Sonntag, 23. Juli: Die FF Ernstbrunn wurde zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die Bundesstraße 40 gerufen. Ein Fahrer war mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn gekommen und dann gegen einen Baum gekracht. Beim Eintreffen konnte vom bereits anwesenden First Responder schnell Entwarnung gegeben werden. Der Unfalllenker befand sich zwar noch im Fahrzeug, war aber nicht eingeklemmt. Wenige Minuten später trafen das Notarzteinsatzfahrzeug und der Rettungswagen ein. Während der medizinischen Versorgung des Patienten im Unfallfahrzeug landete der Notarzthubschrauber Christophorus 9. Mit einem Bergetuch wurde der Verletzte von Rettung und Feuerwehr zum Rettungswagen getragen und dann mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Mithilfe der Seilwinde des Hilfeleistungsfahrzeuges 3 zogen die Silberhelme das Auto aus dem Wald und brachten es mit dem Wechselladefahrzeug auf den Bauhof Ernstbrunn.

Deshalb soll man die offiziellen Tipps des Gesundheitsministeriums berücksichtigen. Wichtig bei großer Hitze ist, viel Wasser zu trinken (auch vor dem Durst), Sonnencreme verwenden, direkte Sonne meiden. Bei einem möglichen Hitzestau (Anzeichen: erhöhte Temperatur, Kreislaufstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit ...) soll das Fahren eines Fahrzeugs unbedingt vermieden werden. Gleiches gilt für einen möglichen Hitzschlag (Anzeichen: Kreislaufkollaps, Verwirrtheit, Bewusstseinstrübung ...).