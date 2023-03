Pferd stürzte in Bach: Feuerwehr eilte zur Hilfe

In Hatzenbach sorgte am Samstagnachmittag eine spektakuläre Tierrettung für Aufsehen: Ein Pferd war in einen Bach gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die FF Hatzenbach rückte aus und alarmierte die FF Sierndorf zur Unterstützung. Die Sierndorfer rückten mit ihrem Wechselladefahrzeug mit Kran (WLFA-K) zur Unfallstelle aus. Zuerst musste das Fahrzeug richtig positioniert werden, dann wurde dem Pferd unter Anweisung der anwesenden Tierärztin ein Rettungsgeschirr angelegt. Mit dem Kran konnte das Tier schließlich vorsichtig aus dem Bach gehoben werden. Am Bachufer durften sich die Beobachter über ein Happy End freuen.

