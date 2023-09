Verkehrsunfall auf der B3: 26-jährige Lenkerin schwer verletzt

Die Notrufzentrale alarmierte das Rote Kreuz am Morgen des gestrigen Tages zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B3 in Spillern: Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die Feuerwehr rettete die 26-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Pkw, danach versorgte das Rote Kreuz Korneuburg mit dem Notarztteam des Hubschraubers Christophorus 9 und der „Acute Community Nurse“ von Notruf Niederösterreich die Lenkerin. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber ins Spital gebracht. Im Einsatz standen vom Roten Kreuz der Rettungswagen Stockerau sowie das Notarzteinsatzfahrzeug Korneuburg.

Außerdem wurde der Bezirkseinsatzleiter (BEL) zur Koordination mit allen Einsatzorganisationen alarmiert. Da der BEL des Roten Kreuzes Korneuburg parallel bei einem Brandeinsatz in Ernstbrunn tätig war, nahm das Rote Kreuz Korneuburg kurzfristig ein zweites BEL in Betrieb und unterstützte den Einsatz in Spillern.