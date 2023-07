Rekordverdächtiges Wochenende für das Rote Kreuz

Am vergangenen Wochenende waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und auch des Roten Kreuzes gefordert. Insgesamt wurde das Rote Kreuz alleine von 21. bis 23. Juli 120 Mal alarmiert, 21 Mal musste das Notarzteinsatzfahrzeug ausrücken. Ganz besonders bewährt hätte sich zudem das Bezirkseinsatzleiter-System, betont Rot-Kreuz-Sprecher Helmut Riemer: Gleich fünf Einsätze gab es, bei denen der Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes verständigt wurde, „seit Einführung des Systems im Jahr 2019 stellt dies einen Alarmierungsrekord dar“.

Der Bezirkseinsatzleiter rückt bei größeren Einsätzen sowie bei Notfällen im Tunnel mit einem eigenen Einsatzfahrzeug aus, um vor Ort die Koordination der Rettungskräfte mit anderen Einsatzorganisationen zu unterstützen. Seit seinem Start hat das System in ganz Niederösterreich bei zahlreichen Großeinsätzen seinen Nutzen bewiesen.

Zu den Alarmierungen der Rot-Kreuz-Fahrzeuge im am vergangenen Wochenende zählten insgesamt acht Verkehrsunfälle mit 12 Verletzten, unter anderem auf der A22, den Bundesstraßen B6 und B40 sowie im Tunnel Eibesbrunn an der A5. Einen Großalarm mit mehreren alarmierten Rettungs- und Notarztwagen löste weiters der Wald- und Flurbrand in Seyring aus, der zahlreiche Feuerwehren inklusive der Waldbrandgruppe Ost der Freiwilligen Feuerwehr beschäftigte. Glücklicherweise war für das Rote Kreuz bei dem Großbrand letztlich kein Einschreiten notwendig.