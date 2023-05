Astronom Pribil erklärte in Leitzersdorf, was Gravitationswellen sind

Der begeisterte Astronom Werner Pribil steckt mit seiner Faszination für das Weltall an. So gelingt es ihm sogar, das komplexe und schwer begreifbare Thema der Gravitationswellen spannend zu vermitteln. Sein Publikum lauschte im Gasthaus „Zum Fritz“ dem für seine Weltallfotografien bekannten Leitzersdorfer nicht nur gespannt, sondern diskutierte im Anschluss der Veranstaltung der Astronomischen Gesellschaft Leitzersdorf (AG-L) auch angeregt.

Zunächst erklärte Pribil, was Gravitationswellen sind und wie sie das Verständnis für Physik beeinflussen können. Dann nahm er seine Zuhörer mit auf eine Reise durch die Geschichte der Messsysteme, die erst 2015, knapp ein Jahrhundert nachdem Albert Einstein die Existenz von Gravitationswellen berechnet hatte, erstmals erfolgreich die Existenz dieses Phänomens beweisen konnten. Sogar in die nahe Zukunft ging es, als er Einblick in das Messsystem „Lisa“ gab, das in den kommenden Jahren ins All geschickt werden soll, oder als er von der Idee des Einstein-Teleskops berichtete, das die Gravitationswellen in der Europäischen Union messen soll.

Kollision zweier Schwarzer Löcher mit Gold-Ausstoß beobachtet

Und schließlich erklärte er, welche Auswirkungen die Entdeckung der Gravitationswellen hat. Zum Beispiel konnte so die Kollision und Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher gemessen und lokalisiert werden. Weltraumteleskope konnten danach auf den Bereich der Kollision ausgerichtet werden und messen, was dabei geschah. Zum Beispiel, dass Gold und noch eine Vielzahl anderer schwerer chemischer Elemente ausgestoßen wurde.

Das Gasthaus sorgte trotz fehlendem Koch (die NÖN berichtete) bestens für das leibliche Wohl der Gäste, die mit einem umfangreichen Wissen zu dem physikalischen Phänomen der Gravitationswellen nach Hause gingen. Über den Sommer stehen nun wieder die Beobachtungsabende im Fokus, bei denen es kurze Impulsvorträge gibt - der nächste ist zu Sternenspuren - bevor es hinaus in die Sommernacht geht, um mit Teleskopen und Kameras den Himmel zu erkunden.

Im Herbst geht es dann mit einem Vortrag von Gerald Rhemann weiter, der als Internationaler Astrophotograf 2023 ausgezeichnet wurde. Interessierte finden die Termine unter www.agl.or.at.

