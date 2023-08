Langenzersdorfer fürchten um ihre geliebtes Gefrorenes

Wer letztens durch die Hanak-Gemeinde spazierte - vielleicht auf der Suche nach einer kühlen Gaumenfreude -, der wurde bitter enttäuscht.

Vor zwei Jahren hatte Cornelia Meixner das Projekt „Eiswagen“ ins Leben gerufen. Während der Sommermonate konnte man sich in der sogenannten „Grätzeloase“ an einem g'schmackigen Gefrorenen erfreuen. Emöke Nagy und ihr Bruder versorgten die Langenzersdorfer mit einem Eisstand ihrer Firma Zuckero.

Wie Meixner auf NÖN-Nachfrage bekanntgab, wird der Eiswagen jetzt nur ein- bis zweimal im Monat Halt machen. Schuld sei hauptsächlich der Personalmangel. Die Betreiber beteuern aber, dass sie ein tolles und treues Stammpublikum hätten, die sie auch gerne bedienen würden, sollten die Umstände passen.

Mittlerweile ist Meixner schon auf der Suche nach einen Nachfolger. „Eine interessierte Firma hätte ich schon, die haben aber leider keinen Eiswagen, obwohl sie sehr an dem Projekt interessiert wären“, so Meixner, die auch weiß, dass die mögliche Betreiberfirma dank eines Häuschens an der Seeschlacht auch einen Bezug zu Langenzersdorf hat.

Dank gibt es für die Sparkasse, die den Strom weiterhin zur Verfügung stellt, was, wie Meixner sagt, heute nicht mehr selbstverständlich ist.