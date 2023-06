Stockerau: Jugendliche wurden verprügelt und beraubt

Zwei Vorfälle, die am Pfingstwochenende in Stockerau passiert sind, beunruhigen nicht nur Eltern, sondern auch FPÖ-Sicherheitsgemeinderat Alen Ćorković. Zwei 14-jährige Stockerauer hielten sich am Freitag vor dem Pfingstwochenende auf der Hauptstraße in der Nähe des chinesischen Lokals „Sinohaus“ auf: Sie schildern, dass Jugendliche aus einem schwarzen Auto ausgestiegen seien und nach Geld verlangt hätten.

Nachdem der eine Stockerauer beteuert habe, kein Geld dabei zu haben, sei er mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt worden. Sein Freund übergab dann sein Geld. Ähnliches dürfte sich am Pfingstsamstag beim Bahnhof zugetragen haben, betroffen waren erneut Jugendliche aus Stockerau: Es soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.

Das Bezirkspolizeikommando Korneuburg bestätigt, dass Raubüberfälle an Jugendliche mit Körperverletzung angezeigt wurden. Die Polizei setzte übers Wochenende eine Zivilstreife ein: Die Beamten kontrollierten, ob die Täter erneut in Stockerau unterwegs ist. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Es ist schon so, dass in Stockerau zu wenig Polizisten sind Alen Ćorković

„Wir müssen etwas tun, die Eltern sorgen sich“, sagt indes FPÖ-Sicherheitsgemeinderat Ćorković. Eine betroffene Familie hat sich an Gemeinderäte gewandt, auch an ihn. In Zusammenarbeit mit der Polizei sollen Eltern und Jugendliche so rasch wie möglich informiert werden, wie sie sich in solchen oder ähnlichen Situationen verhalten sollen.

Die FPÖ Stockerau möchte sich zudem an den Sicherheitsbeauftragten des Landes NÖ wenden. Weiteren Betroffenen und Zeugen wird nahegelegt, sich an die Polizei zu wenden. „Es ist schon so weit, dass die Kinder nicht mehr mit dem Zug fahren wollen.“ Für Ćorković ist es außerdem naheliegend, eine Aufstockung auf personeller Ebene vorzunehmen: „Wir haben in Stockerau zu wenig Polizisten.“

Das Bezirkspolizeikommando erklärt, dass ein derartiges Gewaltdelikt als Einzelfall zu sehen sei. Betont wird weiters, dass Stockerau kein Bandenproblem habe. Präventionsmaßnahmen werden laufend gesetzt: Polizeibeamte sind regelmäßig an den Schulen vertreten, um die Themen Gewalt und Sucht zu erörtern. Ausgebaut werde auch das Programm „CyberKids“ der Kinderpolizei, um auf die Gefahren im Internet aufmerksam machen zu können.