Korneuburg: Pop-up-Lokal „Sain“ schließt für immer die Pforten

„Farewell - Last Order“ lautete der Einladungstext. Damit war es besiegelt: Das „Sain unter Palmen“ war am Freitag das letzte Mal geöffnet. Und war es wieder voll: Es feierten Gäste, Freunde und Wegbegleiter von Gastronomin Alexandra Adler wie Brigitta Fleischmann, Diana und Dagmar Schnögl und Karl Freynschlag Abschied vom ersten und einzigen vegetarisch-veganen Bio-Wohlfühl-Lokal in Korneuburg. „Es war ein einzigartiges Projekt und hat eine Lücke in der Stadt gefüllt“, meinte Petra Ristov wehmütig.

Von Anfang an war klar, dass das „Sain unter Palmen“ am Dr.-Max-Burckhard-Ring nur ein temporärer Standort ist. Aber der Vertrag ging in die Verlängerung und hätte noch bis Ende 2023 den Betrieb erlaubt. Die exorbitante Steigerung der Stromkosten zwang Adler, die Notbremse zu ziehen. Das Lokal war von Jänner bis Mitte März wegen einer zu teuren Elektroheizung wiederum geschlossen. Nun hat sie den Vertrag gekündigt.

Es sei viel Zeit seit den letzten Sain-Spirits vergangen, erklärt Adler. „In diesen letzten Wochen ist auch der Entschluss gereift, das Pop-up in Korneuburg nicht weiterzuführen. Ab sofort bleibt das „Sain“ daher geschlossen.“ Die „Sain-Spirits“ sollen aber als Newsletter, Blog oder Podcast fortleben. Künftig wird sich Adler wieder mehr ihrer Unternehmensberatung für Umwelt und Nachhaltigkeit widmen. Auch ein bio-veganes Kochbuch hat sie geplant.

Endgültiges Aus für „Sain unter Palmen“ am Dr.-Max-Burckhard-Ring - am Bild die Beleuchtung bei der Abschiedsparty. Foto: Manfred Mikysek, Picasa

Eine vegetarisch, vegane Küche mit Bio-Zutaten bieten nur wenige Lokal in der Region. Alexandra Adler war es ein Anliegen, fleischlose Ernährung aus Lebensmitteln mit Herkunft möglichst aus der Region den Menschen näher zu bringen und Vorurteile abzubauen.

Darüber hinaus versuchte die erfahrene Gastronomin, ihren Gästen eine kreative Wohlfühloase im Lokal und im Garten zu bieten – mit Livemusik, DJ-Klängen, Lesungen, einer Boccia-Bahn und zuletzt auch mit Karaoke-Singen. Auch die Nachhaltigkeit in ihrem Handeln war ihr wichtig, die Ausstattung des Lokals bestand aus Upcycling-Mobiliar. Pandemie und Lockdowns überwand sie vorübergehend mit dem Verkauf von Genussgläsern.

Ein schwacher Trost

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.