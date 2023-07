Mit Sonne und Pellets in eine umweltfreundliche Zukunft

Klopfen, Bohren und weitere Arbeitsgeräusche „verschönern“ derzeit die Arbeit im Leitzersdorfer Gemeindeamt, denn die Installation der Solarpaneele ist nach Lieferschwierigkeiten endlich möglich. „Die Anlage auf dem Dach der Volksschule ist bereits für den Eigenbedarf in Betrieb, der Einspeisungsvertrag mit der EVN folgt hoffentlich sobald beide Anlagen fertig sind“, schildert Bürgermeisterin Sabine Hopf.

Die Paneele auf dem Gemeindeamt werden demnächst montiert und sollen kurz darauf in Betrieb gehen. Da es sich bei dem „Sonnenkraftwerk“ um ein Bürgerbeteiligungsprojekt handelt, gehören die Paneele auf den Gemeindedächern aber nicht der Gemeinde, sondern all jenen Bürgern, die welche gekauft haben.

„Die Beteiligungen waren in kurzer Zeit ausverkauft und nächste Projekte, sowohl in der Gemeinde als auch einer regionalen Energiegemeinschaft, sind bereits in Planung. Im Juli werden wir über die nächsten Schritte des Sonnenkraftwerk Leitzersdorf in der Gemeinderatssitzung abstimmen“, berichtet Hopf. Zunächst werden PV-Anlagen auf kommunalen Anlagen im Rahmen des Sonnenkraftwerks errichtet, erst in einer späteren Phase soll das Projekt auf private Dächer und andere Anlagen erweitert werden.

Auch bei der Heizung heißt es: Fossile Energie ade!

Ein weiteres Projekt, das der Umwelt zugute kommt, wird ebenfalls endlich umgesetzt: Der Tausch der Heizungen in Kindergarten und Gemeindeamt von Ölanlagen auf Pellets. Durch die Pandemie und Lieferschwierigkeiten konnte das Projekt, das bereits für das Vorjahr geplant war, erst jetzt umgesetzt werden. „Wir mussten lange darauf warten, bis endlich sämtliche Teile geliefert wurden“, erklärt Sabine Hopf, die froh ist, dass die Wartezeit endlich vorbei ist.

Im Gemeindeamt wurde die neue Anlage bereits installiert, im Kindergarten ist es im Juli so weit. Zum Glück ist es derzeit schön sommerlich, denn mit der Inbetriebnahme der Anlage im Gemeindeamt wird auf die Fertigstellung im Kindergarten gewartet. „Wir warten auf die Installation beider Anlagen, weil es effizienter ist, den Techniker nur einmal für beide Einstellungen und Inbetriebnahmen kommen zu lassen. Zum Glück brauchen wir derzeit keine Heizung“, scherzt Hopf bei offenem Fenster und Außentemperaturen über 25 Grad.