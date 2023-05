Nach Kostenexplosion: Korneuburg sagt dem Strompreis den Kampf an

2021 lag der Strompreis noch bei 9 Cent, zwei Jahre später ist er auf 48 Cent gestiegen. Die Folge: Trotz günstiger Konditionen explodierten die Stromkosten für die Stadt auf 420.000 Euro. Die Konsequenz: Der Gemeinderat beschloss bereits in seiner Sitzung im heurigen März einen Grundsatzbeschluss zur Gründung einer „Erneuerbaren-Energiegemeinschaft“ (EEG) gemeinsam mit dem Stadt- und Entwicklungsfonds Korneuburg (SEFKO). Dafür wird eine eigene Genossenschaft gegründet, die spätestens ab dem heurigen Herbst ihre operative Tätigkeit aufnehmen soll.

Das ausgegebene Ziel ist es vorerst die kommunalen Einrichtungen, also Schul- und Verwaltungsgebäude, Straßenbeleuchtung, Wasserver- und entsorgung et cetera künftig mit Ökostrom zu versorgen. Als „Energiespender“ würden sich die zahlreichen Dachflächen der öffentlichen Gebäude für Photovoltaik-Anlagen eignen. Dazu ist die Stadt derzeit auch noch in Gesprächen mit einem Biogasanlagen-Betreiber sowie mit dem Betreiber von Strombojen, also von schwimmenden Strömungskraftwerken auf der Donau. Sowohl Biogas als auch die Strombojen haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie Energie auch unabhängig von der Sonneneinstrahlung liefern, was vor allem für die Straßenbeleuchtung wie auch für die Wasser- und Abwasserpumpen von erheblicher Bedeutung ist.

Wie Bürgermeister Christian Gepp beteuerte, darf der Hauptzweck nicht im finanziellen Gewinn liegen, sondern den Mitgliedern der Energiegemeinschaft, in denen sie tätig ist, vorrangig ökologische, wirtschaftliche oder sozialgemeinschaftliche Vorteile bringen. Er betonte: „Wir möchten zur Energiewende beitragen und Strom aus erneuerbaren Quellen produzieren. So sollen sich kommunale Einrichtungen wie etwa die Freiwillige Feuerwehr, Schulen oder Kindergärten auf einen niedrigen Strompreis innerhalb der Energiegemeinschaft verlassen können.“

