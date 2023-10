Startschuss: Korneuburg produziert künftig selbst günstigen Strom

Die Erneuerbare Energie-Gemeinschaft Korneuburg - kurz „eGen“ genannt - wurde nach dem Gemeinderatsbeschluss im März nun ins Firmenbuch eingetragen. Diese Energiegemeinschaft der Stadtgemeinde wurde gemeinsam mit dem Stadtentwicklungsfonds Korneuburg (Sefko) gegründet. Hintergrund der Idee waren die gestiegenen Energiekosten (die NÖN berichtete). Im Vorjahr hatte die Stadtgemeinde trotz sehr günstiger Strompreiskonditionen Stromkosten von rund 420.000 Euro zu tragen.

Im März erfolgte im Gemeinderat der Gründungsbeschluss, die formelle Gründungsversammlung fand Anfang Juni statt. In der Folge wurde die Genossenschaft im Firmenbuch eingetragen. Die bisherigen Gründungskosten belaufen sich auf rund 4.000 Euro, darin enthalten sind die Firmenbucheintragung, die Verbandsprüfung, die rechtliche Beratung und die Bundesgebühren.

Damit wurden in den vergangenen Monaten alle nötigen rechtlichen und technischen Voraussetzungen für die Energiegemeinschaft Korneuburg geschaffen. Darüber hinaus wurde ein Unternehmen mit der Umsetzung der technischen Machbarkeit (z. B. Überprüfung der Statik und maximalen Anlagengröße) sowie der Montage der PV-Paneele auf den Dächern der gemeindeeigenen Gebäude beauftragt. Weiters wurden diverse Anträge beim Stromnetzbetreiber gestellt.

PV-Anlage mit Leistung von 800kW/p geplant

Seitens der Stadtgemeinde bestehen bereits PV-Anlagen auf dem Dach des Stadtservices, im Sonderpädagogischen Zentrum sowie in der Schule Windmühlgasse mit einer Gesamtleistung von 72 kW/p. Seitens der „eGen Korneuburg“ ist eine eigene PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von rund 800 kW/p geplant. Die Anlage soll in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres umgesetzt werden, man rechnet mit Investitionskosten in der Höhe von zirka einer Mio. Euro. Die Beratungen und Beschlussfassungen dazu stehen noch aus.

Nach Auswertung der Ergebnisse für die statischen Belastungen der Dachflächen und nach Freigabe der geplanten Anlagen beim Netzbetreiber erfolgen erste Ausschreibungen für die PV-Anlagen, wie zum Beispiel beim Stadtservice, der Sporthalle und anderen Gebäuden. Ziel ist es, einerseits die kommunalen Einrichtungen künftig mit Ökostrom zu versorgen, andererseits kostengünstigen Ökostrom für kommunale, gemeinwirtschaftliche und sozialgemeinschaftliche Anlagen und Gebäude zur Verfügung zu stellen, der primär aus Energie-Anlagen aus dem kommunalen Umfeld stammt.

Gepp: „Beitrag zur Energiewende“

Die Stadt kann aufgrund ihrer vielen eigenen Verbraucher (Schul- und Verwaltungsgebäude, Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigungsanlage, Abfallsammelzentrum etc.) besonders von der Energiegemeinschaft profitieren, so die Überlegung. Neben den vielen Dachflächen, die für die PV-Flächen zur Verfügung stehen, ist die Stadt auch mit einem Biogasanlage-Betreiber und mit dem Betreiber von Strombojen in Gesprächen. Die beiden letztgenannten Stromerzeuger haben den Vorteil, dass auch Strom erzeugt werden kann, wenn die Sonne nicht scheint, was insbesondere für den Betrieb der Wasser- und Abwasserpumpen und die Straßenbeleuchtung von Bedeutung ist. Für Bürgermeister Christian Gepp ist die Gründung der Energiegemeinschaft ein Beitrag, „um aktiv zur Energiewende beizutragen und Strom aus erneuerbaren Quellen zu produzieren. Damit können sich zukünftig kommunale Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, oder die Freiwillige Feuerwehr auf einen niedrigen Strompreis innerhalb der Energiegemeinschaft verlassen.“