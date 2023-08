Energiepreise: Sparen duch PV-Anlagen und Energiegemeinschaften

Die drastisch gestiegenen Strompreise machen Alternativen zu herkömmlichen Stromlieferanten für Konsumenten interessanter. Dank Photovoltaik sind Energiegemeinschaften möglich.

Ein Erfolgsmodell ist die oberrussBACHER Erneuerbare Energie Gemeinschaft. Hatte man im vergangenen September zwölf Vereinsmitglieder, sind es mittlerweile 72. „Mehr als die Hälfte der Ortschaft ist schon dabei“, sagt der stellvertretende Vereinsobmann Rudolf Ellinger.

Eigener Sozialtarif ist möglich

Aktuell liegen die Preise bei unter 18 Cent brutto pro kWh. Bei der Preisgestaltung „sind wir in einem engen Korsett“, so Ellinger. Denn man müsse sich nach den Einspeisetarifen bei anderen Stromlieferanten richten. Dafür gibt es aber einen „Sozialtarif“ mit fünf Cent pro kWh. Da überlegt man sich „wer könnte das brauchen“, da man im Ort ja alle gut kennt.

Im Verein bemüht man sich, die Kosten weitgehend zu senken. Ellinger und sein Mitstreiter Johannes Bacher haben rund 800 Stunden investiert – unentgeltlich. Für die Abrechnung gibt es mittlerweile ein eigenes Datenbanksystem, das auch schon zweimal verkauft wurde. Erstaunlich sind die Einsparungen, sagt Ellinger. Bei einem Mitglied hatte man bei der Februarabrechnung den Verbrauch verglichen, wenn der Strom nur über den Standardlieferanten bezogen worden wäre. Die Differenz: 130 Euro in einem Monat.

Man will auch künftig nur in Oberrußbach bleiben, weil man dann als lokaler Anbieter gilt und die größte Ersparnis bei den Netzgebühren hat. Noch wird der Strom nur geliefert, wenn die Sonne scheint. Man hat sich aber bereits Stromspeichermöglichkeiten angesehen, um diese Zeit verlängern zu können, verrät Ellinger.

Neun Gemeinden bilden Energiegemeinschaft Wagram

Gleich neun Gemeinden haben sich im September 2022 zur Energiegemeinschaft Wagram zusammengeschlossen. Aus dem Bezirk sind Hausleiten und Stetteldorf beteiligt. Dabei wird ausschließlich Solarstrom produziert, der Überschuss der Anlagen auf öffentlichen Gebäuden wird zu hundert Prozent eingespeist, erklärt Hausleitens Bürgermeister Andreas Neubauer. Seit der Öffnung im Frühjahr für Private als Einspeiser und Abnehmer sind aktuell rund 200 Haushalte dabei.

Da die Energiegemeinschaft als Genossenschaft gegründet wurde, muss über jedes neue Mitglied abgestimmt werden. Laut Neubauer könnte daher der Mitgliederstand nach der nächsten Sitzung auf bis zu 600 Haushalte hochschnellen. Wie groß die Einsparung für einen Haushalt ist, kann allerdings kaum genau geschätzt werden.

Neubauer erinnert, dass man tagsüber den Strom aus den Photovoltaikelementen bezieht. In den Abend- und Nachtstunden allerdings vom „normalen“ Stromlieferanten versorgt wird. Dafür sind die Preise verlockend: Bis Ende September sind 16,69 Cent pro kWh netto garantiert. Zusätzlich spart man bis zu 30 Prozent der Netzkosten. Allerdings muss man dann sämtliche Abrechnungen genau im Blick haben. Denn als Partner der Energiegemeinschaft hat die Energie Tulln die Verrechnung übernommen – man bekommt also eine zusätzliche Rechnung.

Viele Energiegemeinschaften starten ohne Private

Mit mittlerweile 19 gemeindeeigenen PV-Anlagen, die eine Gesamtleistung von 239,46 KWp liefern, hat die Gemeinde Ernstbrunn eine Energiegemeinschaft mit der Windkraft Simonsfeld gegründet. „Wir sind diesen Jänner gestartet, nun gilt es, die erste Abrechnung abzuwarten“, sagt Ernstbrunns Bürgermeister Horst Gangl. Die Windenergie fließt allerdings nicht ein, sondern die Energie der 70 kWp PV-Anlage, die bei der Windkraft Simonsfeld installiert ist. Man will zunächst sehen, wie groß die Vorteile durch die Energiegemeinschaft sind. Von der Leistung her könnte man dann auch Private anschließen, so Gangl. Allerdings werde die Abrechnung dann entsprechend komplizierter.

Erst in den Startlöchern steht die Marktgemeinde Harmannsdorf. Ein entsprechender Verein für eine Energiegemeinschaft wurde gegründet, vorerst ist aber nur die Gemeinde aktiv. „Wir wollen uns das ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ansehen, bevor wir in einem zweiten Schritt auch Private und Gewerbebetriebe dazunehmen können“, führt Bürgermeister Alexander Raicher aus.

Per Sale-and-lease-back haben die Gemeinden in Leobendorf und Enzersfeld im vergangenen Jahr den Bürgern den Kauf von Photovoltaikanlagen für Gemeindehäuser möglich gemacht. Die Anlagen sind in Betrieb, die Bürger haben bereits, wie vereinbart, die erste Rückzahlung erhalten. Noch nutzen nur die Gemeinden den Solarstrom oder speisen ihn ins Netz. Über diese Möglichkeit von Energiegemeinschaften wird aber nachgedacht. „Ich habe mit dem Hagenbrunner Bürgermeister die grundsätzliche Idee einer gemeinsamen Energiegemeinschaft angedacht“, so Gerald Glaser, Bürgermeister von Enzersfeld. Von einer echten Planung sei man aber noch sehr weit entfernt. Reizvoll wäre dann allerdings auch die Einbeziehung der vier Windkraftanlagen auf Hagenbrunner Gemeindegebiet.

Die Stadt Korneuburg hat die „EEG Korneuburg“ in Form einer Genossenschaft auf Schiene gebracht. In einem ersten Schritt soll die kommunale Versorgung mit Strom, Wärme oder Gas aus erneuerbaren Quellen für die Kommune und ihre Betriebe gesichert werden. Erst später soll sie auf nicht kommunale Erzeuger bzw. Abnehmer ausgedehnt werden.

Familie hat eigene Energiegemeinschaft

Auch die wohl kleinste Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft findet sich in Korneuburg. Christian Frischherz hat sie mit seiner Gattin gegründet. Die beiden sind auch die einzigen Stromabnehmer. Hintergrund dieser Konstellation ist, dass die Familie beim Wohnhaus und bei der Garage einige Meter entfernt PV-Anlagen verwendet. Um die Netzkosten zu senken, wurde diese Konstellation gewählt. Gelegentlich kommen Anfragen von Familien, die um Rat fragen, wie sie ähnliche Gemeinschaften gründen können.

Vier Windparks produzieren 60 Millionen kWh

Vier von insgesamt 18 Windparks der Windkraft Simonsfeld produzieren im Gebiet der Marktgemeinde Ernstbrunn Strom. Die Jahresproduktion von knapp über 60 Millionen kWh wird direkt in das Netz eingespeist. „Die Mehrerlöse steigen nicht analog zu den Energiepreisen“, sagt dazu Sprecher Roman Gepp. Man müsse ja auch die Abschöpfung der Mehrgewinne erst abziehen.

Energieautarkie ist das erstrebenswerte Ziel

Pionier bei der Energieautarkie ist Landwirt Wolfgang Löser aus Streitdorf. Vor gut 20 Jahren hat er erste Photovoltaik-Anlagen errichtet. Seine Anlage reicht zusammen mit Stromspeichern aus, um nicht nur Heizung und Warmwasser zu speisen und das Elektroauto zu laden. Die Überproduktion verkauft er an die ÖKO-Strom-AG. Somit sind die Energiekosten nicht nur gleich null, Löser nimmt auch noch Geld ein.

Während viele Haushalte übe die gestiegenen Strompreise jammern, ist der Abnahmetarif im vergangenen Jahr ebenfalls gestiegen. Je nach Marktlage erzielt Löser fast den doppelten Betrag im Vergleich zur Zeit vor der Ukraine-Krise. „Mir geht es aber nicht um Gewinnmaximierung, sondern darum, keine Energiekosten zu haben“, sagt er und rät zur Anschaffung einer Photovoltaikanlage. Mindestens 5 kWp sollte eine Anlage leisten, die Kosten schätzt Löser bei rund 10.000 Euro. Allerdings könne man - wenn die Fläche ausreicht – auch größere Anlagen bauen, „denn die Kosten für die gesamte Errichtung sind unabhängig von der Größe.“ Zwar bietet Löser auch Vorträge zu diesem Thema an, die Nachfrage ist aber bescheiden. „Wenn aber eine PV-Anlage montiert wird, dann kommen die Leute und interessieren sich“, weiß er.

Genossenschaft versorgt mit Fernwärme

Seit 1994 in Betrieb ist das Fernwärme Strohheizwerk Stetteldorf am Wagram. Rund 300 Haushalte und alle öffentlichen Gebäude werden aktuell mit Biomasse-Fernwärme versorgt. Weitere Anschlüsse sind nur bedingt möglich, erklärt der Obmann der Genossenschaft, Reinhard Thyri. Nahe der Hauptleitung sei ein Anschluss noch relativ einfach machbar, bei vielen Leitungen würde aber der in einem kalten Winter benötigte Durchfluss nicht ausreichen.

Bei Neubauten ist die Versorgung für die Fernwärme wiederum nicht kostendeckend, so Thyri. „Niedrigenergiehäuser brauchen so wenig Energie, das rechnet sich für uns nicht“, sagt er. Rund 15 kW sind das wirtschaftliche Minimum, da sei man bei dieser Bauweise weit entfernt.

Dafür ist die Fernwärme sehr preisstabil. Selbst im vergangenen Jahr wurden die Preise laut Thyri nur um neun Prozent angehoben. Als Gründe nennt er den höheren Strompreis und den Ankauf des Brennmittels Stroh. Da habe sich das Angebot in den vergangenen Jahren doch gelichtet. Trotzdem ist die Fernwärme aktuell rund ein Drittel günstiger als das Heizen mit Gas. Zudem gelte: „Wir haben den Preis selbst in der Hand“, so Thyri. Allerdings müssten natürlich auch Rücklagen gebildet werden.